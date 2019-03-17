Боксёр Дмитрий Асанов: «Мой главный критик – мой отец»

Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомиться с героями первых Европейских игр в Баку. На очереди – бокс. Серебряный призер Дмитрий Асанов вспоминает первые игры и делится ожиданиями от домашнего старта, сообщили в программе «Неделя спорта». Дмитрию – 22 года. Родился в Молодечно. Чемпион Европы среди спортсменов до 16 лет, чемпион Европы среди спортсменов до 22 лет, серебряный призёр I Европейских игр, бронзовый призер чемпионата мира. Все эти награды были завоеваны в наилегчайшем весе. Сейчас спортсмен перешел в весовую категорию до 60 кг. Участник Олимпийских Игр 2016 года. Заслуженный мастер спорта. Пробует свои силы во Всемирной серии бокса.

Этот атлет едва ли не самый яркий «проспект» в отечественном боксе за последние годы. Воспитанный в спортивной семье, он и для себя выбрал этот полный трудностей путь. С видом спорта, похоже, угадали. Так первые успехи пришли к Дмитрию, еще когда он был совсем мальчишкой. Отрадно, что тот «пацанский» запал не пропал до сих пор, и каждый день в зал он заходит со сверкающими глазами и горящим сердцем. Говорит, что бокс ему не надоел и в нем он, считай, новичок. Куда ему до кумира Василия Ломаченко, у которого два золота Олимпийских Игр, а в послужном списке 399 боев – из них 398 побед. Но наш герой, конечно, чуточку лукавит. Он и сам для многих молодых боксеров образец для подражания. На его медали и чемпионские пояса ходят глазеть в «музей бокса». Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть» (читать далее). В преддверии II Европейских игр в Минске боксер в прямом и переносном смысле пашет в зале до седьмого пота. Работая в режиме «бой с тенью», кого представляет Дима, о чем думает? Сезон этот насыщенный и уже очень похож на 2015-ый. Тогда тоже были и Европейские игры, и планетарный форум с отбором на Олимпиаду. Мы расспросили Дмитрия о планах, мечтах, терзаниях, о том, что изменилось в его жизни за четыре года и что осталось неизменным. Дима скрытничать не стал и выложил все, как на духу.

Дмитрий Асанов, серебряный призёр I Европейских игр:

Переход из юниорского и молодежного спорта во взрослый у меня получился достаточно безболезненным. Мы с тренером проделали большой объем работы, мы построили программу и ей следовали. Я вспоминаю 2015-ый год. Я выходил с тренировок со слезами на глазах, но я четко понимал, зачем я это делаю. Находясь еще среди юниоров и молодежи, тренер часто привлекал меня для работы со старшими ребятами. Мне это было интересно и очень нравилось. Я бросал себе новый вызов. Мне хотелось поскорее начать боксировать с лидерами мирового бокса. «В спорте надо побеждать головой»: 20-летний боксер Дмитрий Асанов Дмитрий Асанов:

Мне было интересно попасть на тот уровень и попробовать свои силы в ринге. Именно в этот год, в 2015-ый, я заявил о себе как о боксере мирового уровня. Расслабляться я себе не позволял и сейчас не позволяю. Мои главные медали и главные победы еще впереди. И мои главные цели еще впереди. Дмитрий Асанов:

Для меня участие в Европейских играх было особым опытом, которого раньше у меня не было. Ведь это не просто боксерский турнир. Там собрано много видов спорта. И мы все вместе. Все друг за друга. Это очень необычно и накладывает отпечаток. В Баку мы были как одна большая белорусская семья. Мы жили в одном доме, много общались, поддерживали друг друга, а вечерами поздравляли с победами. Дмитрий Асанов:

Первый бой я выиграл из-за дисквалификации соперника. Потом прошел болгарина, так на кураже дошел до финала. А в финале мне, скорее всего, не хватило уверенности, которая есть у взрослых опытных спортсменов. Ведь мне на тот момент было только 19 лет. Дай мне эту уверенность в первом раунде, и бой был бы моим.

Дмитрий Асанов:

Часть моих наград хранится дома. А основную часть, в том числе награды Европейских игр, чемпионатов Европы и мира, я передал в музей бокса. Он находится в БГУФК. Приятно, что ребята приходят, смотрят, о чем-то думают. Надеюсь, для кого-то это пример и мотивация работать дальше, превзойти мои достижения. Дмитрий Асанов:

У меня 215 боев и 196 побед. Я хочу добиться максимума, поэтому для меня это не круто. Есть у меня кумир. Это россиянин Василий Ломаченко. У него два золота Олимпийских игр. Его статистика 399 боев и 398 побед. Среди профессионалов 14 боев и 13 побед. Дмитрий Асанов:

До 17 лет я параллельно занимался футболом и боксом. Был капитаном нашей команды города Молодечно. Так что вполне мог стать футболистом, но выбрал бокс. Возможно, если бы в мое детство в Молодечно был ледовый дворец, то меня отдали бы на хоккей.

Дмитрий Асанов:

Я участвую в любительских забегах. На Минском полумарафоне я второй год подряд вхожу в топ-60. Среди той огромной массы участников считаю свой результат более чем приличным и по праву им горжусь. Дмитрий Асанов:

Мой главный критик – мой отец. Даже если я выигрываю не просто бой, а какой-то турнир, у него всегда найдется, за что меня поругать и на какие ошибки указать. Я этому даже рад. Я вижу, что он мною гордится, но мне этого не показывает. Белорусский боксёр в третьем поколении Дмитрий Асанов: «Не хочется, чтобы мои поражения видел мой отец» Дмитрий Асанов:

Каким будет 2019-ый год? Думаю, очень похожим на 2015-ый. Во-первых, тоже пройдут Европейские игры и я намерен в них участвовать. Во-вторых, спустя два месяца – чемпионат мира и отбор на Олимпиаду. Будет очень непросто дважды выйти на пик формы. Но я уверен, что мой тренер и мой отец составят такой план подготовки, в котором учтут все нюансы.