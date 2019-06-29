Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня

Новости Беларуси. Все меньше времени остается до официального закрытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 30 июня Минск будет прощаться с континентальным первенством. Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр Торжественная церемония закрытия пройдет на стадионе «Динамо». Организаторы обещают незабываемое зрелище.

Будут использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включит в себя выступления известных артистов.