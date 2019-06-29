Прямой эфир

Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня

29 июня 2019 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все меньше времени остается до официального закрытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 30 июня Минск будет прощаться с континентальным первенством.

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Торжественная церемония закрытия пройдет на стадионе «Динамо». Организаторы обещают незабываемое зрелище.

Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня-1

Будут использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включит в себя выступления известных артистов.

Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня-4

И, конечно, изюминкой подобного рода мероприятий является парад атлетов. В нем примут участие спортсмены из всех 50 стран Европы, участвующих в Играх. Билетов в продаже осталось немного. Торопитесь!

# Европейские игры # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эдмар Абдулаев: чувствую себя, как будто нахожусь на Олимпиаде
28 июня 2019 22:45

Эдмар Абдулаев: чувствую себя, как будто нахожусь на Олимпиаде

Владимир Копытов о II Европейских играх: «Конкуренция очень жёсткая, проходных схваток нет»
28 июня 2019 22:24

Владимир Копытов о II Европейских играх: «Конкуренция очень жёсткая, проходных схваток нет»

Анастасия Мирончик-Иванова о серебре на II Европейских играх: «Выкладывалась на полную. Получилось сегодня так»
28 июня 2019 21:31

Анастасия Мирончик-Иванова о серебре на II Европейских играх: «Выкладывалась на полную. Получилось сегодня так»