Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня
Новости Беларуси. Все меньше времени остается до официального закрытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 30 июня Минск будет прощаться с континентальным первенством.
Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр
Торжественная церемония закрытия пройдет на стадионе «Динамо». Организаторы обещают незабываемое зрелище.
Будут использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включит в себя выступления известных артистов.
И, конечно, изюминкой подобного рода мероприятий является парад атлетов. В нем примут участие спортсмены из всех 50 стран Европы, участвующих в Играх. Билетов в продаже осталось немного. Торопитесь!