БАТЭ обыграл «Минск», а брестское «Динамо» – «Ислочь». Итоги 4-го тура ЧБ по футболу
Новости Беларуси. Очередные матчи были сыграны в 4-м туре чемпионата Беларуси по футболу накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую победу одержал борисовский флагман БАТЭ. Многократный чемпион, после невразумительного старта, нокаутировал на выезде клуб «Минск».
Уже в первом тайме зрители стали свидетелями двух взятий ворот. В составе БАТЭ отличились Станислав Драгун и Антон Сарока. А после перерыва точку поставил Павел Нехайчик. 3:0 – убедительная виктория борисовчан.
Три очка в собственную копилку положил действующий чемпион – брестское «Динамо». Команда в родных стенах была сильнее «Ислочи». При этом хозяева сумели отыграться, уступая 0:1.
Тур завершится 13 апреля матчем «Славии» и «Руха».