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БАТЭ обыграл «Минск», а брестское «Динамо» – «Ислочь». Итоги 4-го тура ЧБ по футболу

13 апреля 2020 09:12
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Новости Беларуси. Очередные матчи были сыграны в 4-м туре чемпионата Беларуси по футболу накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую победу одержал борисовский флагман БАТЭ. Многократный чемпион, после невразумительного старта, нокаутировал на выезде клуб «Минск».

БАТЭ обыграл «Минск», а брестское «Динамо» – «Ислочь». Итоги 4-го тура ЧБ по футболу-1

Уже в первом тайме зрители стали свидетелями двух взятий ворот. В составе БАТЭ отличились Станислав Драгун и Антон Сарока. А после перерыва точку поставил Павел Нехайчик. 3:0 – убедительная виктория борисовчан.

БАТЭ обыграл «Минск», а брестское «Динамо» – «Ислочь». Итоги 4-го тура ЧБ по футболу-4

Три очка в собственную копилку положил действующий чемпион брестское «Динамо». Команда в родных стенах была сильнее «Ислочи». При этом хозяева сумели отыграться, уступая 0:1.

БАТЭ обыграл «Минск», а брестское «Динамо» – «Ислочь». Итоги 4-го тура ЧБ по футболу-7

Тур завершится 13 апреля матчем «Славии» и «Руха». 

# Футбол Беларуси # Станислав Драгун # Антон Сарока # Павел Нехайчик # Фотофакт

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