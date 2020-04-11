Чемпионат Беларуси по футболу. Подводим итоги матчей 4-го тура

Новости Беларуси. 11 апреля состоялись три матча в чемпионате Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми на поле выходили «Слуцк» и «Витебск». Команды разошлись боевой ничьей – 1:1. По мячу забили Николаеску и Коанда.
В другом противостоянии дня опыт взял верх над молодостью: «Торпедо-Белаз» обыграл «Энергетик-БГУ» – 2:0. Голы в активе Хачатуряна и Рамоса. Благодаря этой победе жодинцы возглавили турнирную таблицу.
Также вечером 11 апреля «Городея» дома принимает «Динамо-Минск». 12 апреля тур продолжится, в программе дня три матча.