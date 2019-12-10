«Для спортсмена нет проходных турниров». В Минске начался Кубок Беларуси по бадминтону

Новости Беларуси. В Минске начался Кубок Беларуси по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Второй по значимости после чемпионата страны турнир в 2019 году собрал порядка 70 спортсменов.

За награды турнира сражаются женские и мужские команды. В списке участников и лидеры нашей сборной. Для Алеси Зайцевой этот Кубок – полноценное возвращение в спорт после травмы.

Алеся Зайцева, участница соревнований: У меня была операция, связанная с травмой. Она была ровно год назад. Я участвовала во II Европейских играх, но это был старт один из первых, и поэтому не очень хорошее выступление было там.

Кубок Беларуси закрывает бадминтонный сезон, который в 2019 был очень насыщенным. Вспомним II Европейские игры в июне и международный турнир Belarus International в августе. Тем не менее, на Кубок Беларуси спортсмены сохранили и силы, и мотивацию.

Андрей Мартынюк, главный секретарь соревнований:

Все определяется профессионализмом спортсмена. Для спортсмена нет проходных турниров, он должен играть все в максимальную силу на тот момент, когда он выступает. Разминка показала, что все вроде бы в порядке. Будут играть!

10 декабря в рамках турнира прошли 1 и 2 туры группового этапа. 11 декабря будут сыграны четвертьфиналы и полуфиналы. Победитель определится уже в четверг.