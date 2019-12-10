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Стало известно, кто представит Беларусь на втором этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

10 декабря 2019 13:03
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Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составом белорусов на второй этап Кубка мира, который с 13 по 15 декабря примет австрийский Хохфильцен, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, у наших стреляющих лыжников квота 4+4. В Австрии выступят Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский и Никита Лобастов.

В состязаниях среди женщин ставка сделана на Динару Алимбекову, Ирину Кривко, Елену Кручинкину и Анну Солу.

В эти сроки в итальянском Риднау пройдет очередной этап Кубка IBU. Там выступят Максим Воробей, Егор Казаринов, Дмитрий Лазовский и Виктор Кривко, а также Аделина Сабитова и Ирина Кручинкина.

Стало известно, кто представит Беларусь на втором этапе КМ по биатлону в Хохфильцене-1

# Биатлон # Фотофакт

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