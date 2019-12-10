Прямой эфир

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах

10 декабря 2019 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Героиня очередного сюжета программы «Центральный регион» Светлана Долгая. Она работает преподавателем физкультуры. Мастер спорта по гиревому марафону, 9 ноября вернулась с очередных соревнований с двумя золотыми медалями.

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах-1

Светлана сразу призналась, что за долгую карьеру к вниманию камер не привыкла. А гиревой спорт, которым девушка увлеклась недавно, и вовсе освещают крайне редко.

Светлана Долгая, мастер спорта по гиревому марафону:
Я со спортом дружу уже давно, с девяти лет. Я начинала с легкой атлетики, закончила университет физкультуры, пришла работать в школу и там я познакомилась с гиревым спортом. Долгое время мне приходилось с ним работать. После того, как я ушла в декретный отпуск, дочке было год и два, меня тренер Юрий Александрович пригласил для команды выступить в женской эстафете. С тех пор началась моя спортивная карьера в сфере гиревого спорта.

В Вашей жизни много соревнований уже было?

Светлана Долгая:
Да, достаточно. Вот я в этом году в этом спорте уже третий год. Самые мои значимые награды – чемпионат Европы и Кубок Европы в Москве.

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах-4

Ещё один герой сюжета – Павел Ходачинский. Он, как и Светлана, мастер спорта по гиревому марафону, но, в отличие от женской дисциплины, ему пришлось поднять гирю весом 32 килограмма и сделать это 369 раз. Потребовалось для подготовки Павлу всего два с половиной года.

Павел Ходачинский, мастер спорта по гиревому марафону:
Два с половиной года – это долго, когда ты идешь каждый день в спортзал, тренируешься, поднимаешься, ставишь перед собой цель и ее достигаешь.

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах-7

Отметим, Павел в прошлом ещё и боксёр. Об этом он сам расскажет позже, но сейчас это важно для понимания другого – всего пару лет, чтобы взять титул чемпиона и мастера спорта, едва ли хватит кому-то другому. Для этого нужен крепкий спортивный фундамент.

Павел Ходачинский:
Я смотрю на людей, которые только приходят в гири, мне легче давалось это. Первый раз, когда я взял гирю в руки, мне тренер сказал, что: «У тебя все получится: сила есть, нужно только технику освоить». Буквально месяц, два и техника уже работает. В гири пришел я в июне, а в декабре я стал вторым на Кубке славянских стран по гиревому марафону и в конце месяца выиграл чемпионат Европы.

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах-10

Что в первую очередь помогло?

Павел Ходачинский:
База и гиревой спорт у нас не очень развит. Очень жалко, хотелось бы, чтобы было больше конкуренции. Гиревой спорт – это тот вид спорта, на который не нужно много денег. Гирю купили и тренируйся. Многие еще стесняются. Предлагаешь выступать, куда-то ехать, застенчиво уклоняются от вопроса, говорят: «Нет, куда мне». Надо постепенно идти к чему-то и ставить цель. Просто ходить в зал всю жизнь – это хорошо, но можно же попробовать себя на каких-то помостах.

Светлана, как Вы форму поддерживаете?  

Светлана Долгая:
Тренируюсь три раза в неделю на базе школы. Занимаются у нас 8 человек, они тоже фанатики гиревого спорта, как и я. Девушки у нас ходят, но не хотят пока заниматься гиревым спортом, но мы работаем над этим.

Павел Ходачинский:
У меня из всех девчонок, которые ходили тренироваться, осталась только одна. Не хотят: все-таки, железо тяжелое, не соглашаются, может быть, гимнастика, плавание для девчонок классно, но вот гири – считается неженским видом спорта.

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах-13

В футболе кумиров достаточно, а в гиревом спорте не на кого ровняться. Может, это один из недостатков гирей?

Светлана Долгая:
Скорее всего да, но у нас есть Евгений Назаревич, который показывает достойные результаты. Сергей Мацкевич.

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах-16

Много ли у нас мастеров спорта в гиревом марафоне?

Светлана Долгая:
Среди мужчин больше, чем среди женщин.

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах-19

Насколько сильный разрыв между теми, кто просто занимается для себя, и теми, кто идет в большой спорт?

Светлана Долгая:
В нашей стране очень большой разрыв. По сравнению с другими странами, например, россияне и украинцы намного опережают. Но мы не отстаем, стараемся соответствовать их уровню.

И ведь не скажешь, что подготовка «не такая». При должном внимании и, главное, своевременном подходе белорусские мастера могут дать жару на аренах любого масштаба.

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах-22

Павел Ходачинский:
Наши нормативы в Республике Беларусь намного выше, чем в других странах. Чемпионат Европы, который я выиграл, там мне и присвоили звание мастера спорта международного класса, но тот мастер спорта международного класса был ниже по уровню, нежели наш мастер спорта.

Почему не стоит бояться этого вида спорта?

Светлана Долгая:
Этот вид спорта достаточно доступен, не требует никаких денежных затрат. Достаточно одного квадратного метра в комнате, в машину положил, поехал на природу и выполнил комплекс упражнений. Этот вид спорта – более подходящий для общего развития.

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах-25

Павел Ходачинский:
Никогда не надо хвататься за гирю, сломя голову, потому что можно получить травму. Для начала нужно разогреться: подняли температуру тела, растянулись, и тогда уже можно браться за гирю. Отошли немного от гири, никогда ноги не стоят прямо, немного их согнули, прогнули спину. Беремся за душечку пальцами и по инерции бросаем ее и подбрасываем на плечо. Рука полностью расслаблена, локоть упирается в тазовую кость. И после этого делаем толчок вверх. Сели и подняли.

Набор упражнений скудный или есть какое-то разнообразие?

Светлана Долгая:
Есть разнообразие, с гирей можно выполнять довольно много упражнений.

Именно занятия с гирями врачи рекомендуют чаще всего для укрепления тела и духа. Ведь этот снаряд способен одновременно задействовать руки, ноги, спину и шею.

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах-28

Вы занимаетесь со всеми этими гирями?

Светлана Долгая:
Нет, не совсем. Я начинала с восьмерки, потом она мне показалось мало, потом перешла на 12, и сейчас, в данный момент работаю с 16 кг. 32 кг поднимают мужчины.

Какие основные моменты в технике?

Светлана Долгая:
В основном – это правильный хват гири. Ошибки начинающих – зажимание гири. Надо научить держать на пальчиках и усилие не прилагать.

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах-31

Какой совет дадите девушкам, чтобы они пришли, не боясь?

Светлана Долгая:
Девушки, не бойтесь гирь, ищите своего тренера, пусть он вам расскажет, покажет, и в путь.

# Белорусские спортсмены # Светлана Долгая # Павел Ходачинский

Другие новости рубрики

Все новости
Какие матчи пройдут в Минске во второй день молодёжного ЧМ по хоккею в первом дивизионе
10 декабря 2019 07:34

Какие матчи пройдут в Минске во второй день молодёжного ЧМ по хоккею в первом дивизионе

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием
09 декабря 2019 21:25

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Анастасия Шкурдай после ЧЕ в Глазго: выступила неплохо, и команда показала достойные результаты
09 декабря 2019 20:38

Анастасия Шкурдай после ЧЕ в Глазго: выступила неплохо, и команда показала достойные результаты