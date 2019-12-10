270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах

Героиня очередного сюжета программы «Центральный регион» – Светлана Долгая. Она работает преподавателем физкультуры. Мастер спорта по гиревому марафону, 9 ноября вернулась с очередных соревнований с двумя золотыми медалями.

Светлана сразу призналась, что за долгую карьеру к вниманию камер не привыкла. А гиревой спорт, которым девушка увлеклась недавно, и вовсе освещают крайне редко. Светлана Долгая, мастер спорта по гиревому марафону:

Я со спортом дружу уже давно, с девяти лет. Я начинала с легкой атлетики, закончила университет физкультуры, пришла работать в школу и там я познакомилась с гиревым спортом. Долгое время мне приходилось с ним работать. После того, как я ушла в декретный отпуск, дочке было год и два, меня тренер Юрий Александрович пригласил для команды выступить в женской эстафете. С тех пор началась моя спортивная карьера в сфере гиревого спорта. В Вашей жизни много соревнований уже было? Светлана Долгая:

Да, достаточно. Вот я в этом году в этом спорте уже третий год. Самые мои значимые награды – чемпионат Европы и Кубок Европы в Москве.

Ещё один герой сюжета – Павел Ходачинский. Он, как и Светлана, мастер спорта по гиревому марафону, но, в отличие от женской дисциплины, ему пришлось поднять гирю весом 32 килограмма и сделать это 369 раз. Потребовалось для подготовки Павлу всего два с половиной года. Павел Ходачинский, мастер спорта по гиревому марафону:

Два с половиной года – это долго, когда ты идешь каждый день в спортзал, тренируешься, поднимаешься, ставишь перед собой цель и ее достигаешь.

Отметим, Павел в прошлом ещё и боксёр. Об этом он сам расскажет позже, но сейчас это важно для понимания другого – всего пару лет, чтобы взять титул чемпиона и мастера спорта, едва ли хватит кому-то другому. Для этого нужен крепкий спортивный фундамент. Павел Ходачинский:

Я смотрю на людей, которые только приходят в гири, мне легче давалось это. Первый раз, когда я взял гирю в руки, мне тренер сказал, что: «У тебя все получится: сила есть, нужно только технику освоить». Буквально месяц, два и техника уже работает. В гири пришел я в июне, а в декабре я стал вторым на Кубке славянских стран по гиревому марафону и в конце месяца выиграл чемпионат Европы.

Что в первую очередь помогло? Павел Ходачинский:

База и гиревой спорт у нас не очень развит. Очень жалко, хотелось бы, чтобы было больше конкуренции. Гиревой спорт – это тот вид спорта, на который не нужно много денег. Гирю купили и тренируйся. Многие еще стесняются. Предлагаешь выступать, куда-то ехать, застенчиво уклоняются от вопроса, говорят: «Нет, куда мне». Надо постепенно идти к чему-то и ставить цель. Просто ходить в зал всю жизнь – это хорошо, но можно же попробовать себя на каких-то помостах. Светлана, как Вы форму поддерживаете? Светлана Долгая:

Тренируюсь три раза в неделю на базе школы. Занимаются у нас 8 человек, они тоже фанатики гиревого спорта, как и я. Девушки у нас ходят, но не хотят пока заниматься гиревым спортом, но мы работаем над этим. Павел Ходачинский:

У меня из всех девчонок, которые ходили тренироваться, осталась только одна. Не хотят: все-таки, железо тяжелое, не соглашаются, может быть, гимнастика, плавание для девчонок классно, но вот гири – считается неженским видом спорта.

В футболе кумиров достаточно, а в гиревом спорте не на кого ровняться. Может, это один из недостатков гирей? Светлана Долгая:

Скорее всего да, но у нас есть Евгений Назаревич, который показывает достойные результаты. Сергей Мацкевич.

Много ли у нас мастеров спорта в гиревом марафоне? Светлана Долгая:

Среди мужчин больше, чем среди женщин.

Насколько сильный разрыв между теми, кто просто занимается для себя, и теми, кто идет в большой спорт? Светлана Долгая:

В нашей стране очень большой разрыв. По сравнению с другими странами, например, россияне и украинцы намного опережают. Но мы не отстаем, стараемся соответствовать их уровню. И ведь не скажешь, что подготовка «не такая». При должном внимании и, главное, своевременном подходе белорусские мастера могут дать жару на аренах любого масштаба.

Павел Ходачинский:

Наши нормативы в Республике Беларусь намного выше, чем в других странах. Чемпионат Европы, который я выиграл, там мне и присвоили звание мастера спорта международного класса, но тот мастер спорта международного класса был ниже по уровню, нежели наш мастер спорта. Почему не стоит бояться этого вида спорта? Светлана Долгая:

Этот вид спорта достаточно доступен, не требует никаких денежных затрат. Достаточно одного квадратного метра в комнате, в машину положил, поехал на природу и выполнил комплекс упражнений. Этот вид спорта – более подходящий для общего развития.

Павел Ходачинский:

Никогда не надо хвататься за гирю, сломя голову, потому что можно получить травму. Для начала нужно разогреться: подняли температуру тела, растянулись, и тогда уже можно браться за гирю. Отошли немного от гири, никогда ноги не стоят прямо, немного их согнули, прогнули спину. Беремся за душечку пальцами и по инерции бросаем ее и подбрасываем на плечо. Рука полностью расслаблена, локоть упирается в тазовую кость. И после этого делаем толчок вверх. Сели и подняли. Набор упражнений скудный или есть какое-то разнообразие? Светлана Долгая:

Есть разнообразие, с гирей можно выполнять довольно много упражнений. Именно занятия с гирями врачи рекомендуют чаще всего для укрепления тела и духа. Ведь этот снаряд способен одновременно задействовать руки, ноги, спину и шею.

Вы занимаетесь со всеми этими гирями? Светлана Долгая:

Нет, не совсем. Я начинала с восьмерки, потом она мне показалось мало, потом перешла на 12, и сейчас, в данный момент работаю с 16 кг. 32 кг поднимают мужчины. Какие основные моменты в технике? Светлана Долгая:

В основном – это правильный хват гири. Ошибки начинающих – зажимание гири. Надо научить держать на пальчиках и усилие не прилагать.