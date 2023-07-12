Прямой эфир

Белорусы поспорят за награды в трёх финалах первенства России по плаванию

12 июля 2023 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первенство России по плаванию среди юниоров принимает Пенза. За награды включились в борьбу и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы поспорят за награды в трёх финалах первенства России по плаванию-1

На дистанции 200 метров комплексным плаванием наш Алексей Рылько квалифицировался в финал с первым временем, опередив ближайшего соперника на 18 сотых. Главный старт состоится в вечерней сессии программы. Также в финале наши девушки (на дистанции 200 брассом) Анна Петруцкая и Карина Швед вошли в состав с четвертым и пятым временем соответственно. Попытают счастья белорусы и в эстафете 4х100 вольным стилем, они в предварительном заплыве показали восьмой результат. В вечерней сессии программы значатся шесть финалов.

# Плавание # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Наша скамейка молодёжной сборной удлинится». Белорусская сборная U-21 провела матч против ФК «Ротор»
12 июля 2023 13:39

«Наша скамейка молодёжной сборной удлинится». Белорусская сборная U-21 провела матч против ФК «Ротор»

Белорусские футболисты уступили российскому «Ротору» в товарищеском матче
12 июля 2023 12:38

Белорусские футболисты уступили российскому «Ротору» в товарищеском матче

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов
12 июля 2023 12:37

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов