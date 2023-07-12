Белорусы поспорят за награды в трёх финалах первенства России по плаванию

На дистанции 200 метров комплексным плаванием наш Алексей Рылько квалифицировался в финал с первым временем, опередив ближайшего соперника на 18 сотых. Главный старт состоится в вечерней сессии программы. Также в финале наши девушки (на дистанции 200 брассом) Анна Петруцкая и Карина Швед вошли в состав с четвертым и пятым временем соответственно. Попытают счастья белорусы и в эстафете 4х100 вольным стилем, они в предварительном заплыве показали восьмой результат. В вечерней сессии программы значатся шесть финалов.