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Хоккей. Владислав Кодола стал игроком минского «Динамо»

12 июля 2023 14:12
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Хоккеист московского «Динамо» Владислав Кодола переходит в минское «Динамо». Белорусы стали спортивными правообладателями на этого игрока взамен на денежную компенсацию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Владислав Кодола стал игроком минского «Динамо»-1

Кодола в прошлом сезоне провел за москвичей 53 игры и набрал 20 баллов. Суммарно в КХЛ форвард был задействован в 295 играх за «Динамо» и «Северсталь», также в его послужном списке значатся клубы ВХЛ и МХЛ.

# Хоккей # Владислав Кодола # Фотофакт

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