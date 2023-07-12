Хоккей. Владислав Кодола стал игроком минского «Динамо»

Хоккеист московского «Динамо» Владислав Кодола переходит в минское «Динамо». Белорусы стали спортивными правообладателями на этого игрока взамен на денежную компенсацию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кодола в прошлом сезоне провел за москвичей 53 игры и набрал 20 баллов. Суммарно в КХЛ форвард был задействован в 295 играх за «Динамо» и «Северсталь», также в его послужном списке значатся клубы ВХЛ и МХЛ.