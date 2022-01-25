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«Для меня биатлон – это стрельба, лыжи, погони». Юные спортсмены сражаются за попадание в финал «Снежного снайпера»

25 января 2022 21:03
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Новости Беларуси. Юные биатлонисты столицы ведут борьбу за попадание в финал соревнований «Снежный снайпер». Он пройдет с 11 по 13 февраля 2022 года в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Ребята из девяти районов Минска в трех возрастах в течение нескольких дней определят сильнейших в личном зачете и командном. По итогам старта и будет сформирована дружина.  

Подробности в материале Юлии Силипицкой.  

«Для меня биатлон – это стрельба, лыжи, погони». Юные спортсмены сражаются за попадание в финал «Снежного снайпера»-1

Первый старт «Снежного снайпера» состоялся в 2007 году, за это время турнир снискал славу как у участников, так и у тех, кто ищет молодые спортивные дарования в лыжных гонках и биатлоне. Тренеры и функционеры со всей страны пристально следят за всеми этапами турнира, ведь именно здесь может оказаться, совершенно случайно, бриллиант не граненный.  

«Для меня биатлон – это стрельба, лыжи, погони». Юные спортсмены сражаются за попадание в финал «Снежного снайпера»-4

Президентский спортивный клуб всячески поддерживает тренеров. Сегодняшние участники, отмечают функционеры, демонстрируют прекрасные лыжные навыки и снайперскую стрельбу.  

«Для меня биатлон – это стрельба, лыжи, погони». Юные спортсмены сражаются за попадание в финал «Снежного снайпера»-7

Сергей Селезнев, преподаватель дополнительного образования Фрунзенского района г. Минска:  
Я считаю, что эти дети способны пополнить национальную команду Республики Беларусь по биатлону. Биатлон – любимый вид спорта в нашей стране, правда? Поэтому я с удовольствием занимаюсь им.  

«Для меня биатлон – это стрельба, лыжи, погони». Юные спортсмены сражаются за попадание в финал «Снежного снайпера»-10

Лыжные гонки и биатлон для Влады Шантар – исключительно хобби. Девочка увлеклась зимними видами три года назад. Сегодня, помимо успешного выступления на «Снежном снайпере», она уже бронзовый призер чемпионата страны по биатлону.  

«Для меня биатлон – это стрельба, лыжи, погони». Юные спортсмены сражаются за попадание в финал «Снежного снайпера»-13

Влада Шантар, участница соревнований:  
Для меня биатлон – это стрельба, лыжи, погони. И самое главное – это побеждать.  

Нынешние участники городского этапа уже преодолели и школьные, и районные, теперь необходимо побеждать на городе, а те, кто не сможет пробиться в финальную команду, получит свой спортивный опыт и хорошее настроение. Ведь «Снежный снайпер» – это и праздник: снега, спорта и здоровья.  

«Мы, конечно, надеемся на успех». В Минске стартовал этап соревнований по биатлону «Снежный снайпер» (здесь подробнее).  

# Биатлон # Сергей Селезнев # Влада Шантар # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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