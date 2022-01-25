«Для меня биатлон – это стрельба, лыжи, погони». Юные спортсмены сражаются за попадание в финал «Снежного снайпера»

Новости Беларуси. Юные биатлонисты столицы ведут борьбу за попадание в финал соревнований «Снежный снайпер». Он пройдет с 11 по 13 февраля 2022 года в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ребята из девяти районов Минска в трех возрастах в течение нескольких дней определят сильнейших в личном зачете и командном. По итогам старта и будет сформирована дружина. Подробности в материале Юлии Силипицкой.

Первый старт «Снежного снайпера» состоялся в 2007 году, за это время турнир снискал славу как у участников, так и у тех, кто ищет молодые спортивные дарования в лыжных гонках и биатлоне. Тренеры и функционеры со всей страны пристально следят за всеми этапами турнира, ведь именно здесь может оказаться, совершенно случайно, бриллиант не граненный.

Президентский спортивный клуб всячески поддерживает тренеров. Сегодняшние участники, отмечают функционеры, демонстрируют прекрасные лыжные навыки и снайперскую стрельбу.

Сергей Селезнев, преподаватель дополнительного образования Фрунзенского района г. Минска:

Я считаю, что эти дети способны пополнить национальную команду Республики Беларусь по биатлону. Биатлон – любимый вид спорта в нашей стране, правда? Поэтому я с удовольствием занимаюсь им.

Лыжные гонки и биатлон для Влады Шантар – исключительно хобби. Девочка увлеклась зимними видами три года назад. Сегодня, помимо успешного выступления на «Снежном снайпере», она уже бронзовый призер чемпионата страны по биатлону.