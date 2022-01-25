Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам отложила вылет на Олимпиаду из-за коронавируса у тренера

Выяснилось, что все спортсмены сборной контактировали с коучем, в том числе и трехкратный олимпийский чемпион Клебо. Команда должна была вылететь в Китай 27 января, теперь же дату перенесли на 31 января. На данный момент атлеты тренируются с ограничениями по времени, но все же план подготовки сорван. И остается риск, что Игры могут пройти без главных фаворитов.