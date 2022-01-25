Прямой эфир

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам отложила вылет на Олимпиаду из-за коронавируса у тренера

25 января 2022 21:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Коронавирус вносит корректировки в лыжных гонках. Мужская сборная Норвегии перенесла вылет в Пекин из-за положительного теста у тренера Монсена, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам отложила вылет на Олимпиаду из-за коронавируса у тренера-1

Выяснилось, что все спортсмены сборной контактировали с коучем, в том числе и трехкратный олимпийский чемпион Клебо. Команда должна была вылететь в Китай 27 января, теперь же дату перенесли на 31 января. На данный момент атлеты тренируются с ограничениями по времени, но все же план подготовки сорван. И остается риск, что Игры могут пройти без главных фаворитов.  

# Зимняя Олимпиада # Арильд Монсен # Йоханнес Клебо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы, конечно, надеемся на успех». В Минске стартовал этап соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
25 января 2022 13:54

«Мы, конечно, надеемся на успех». В Минске стартовал этап соревнований по биатлону «Снежный снайпер»

Алексей Протас провёл очередной матч в НХЛ. Сейчас на счету белоруса 9 баллов
25 января 2022 13:23

Алексей Протас провёл очередной матч в НХЛ. Сейчас на счету белоруса 9 баллов

На теннисном турнире ITF белоруска Вера Лапко прошла во второй раунд
25 января 2022 13:22

На теннисном турнире ITF белоруска Вера Лапко прошла во второй раунд