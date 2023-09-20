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Виктория Азаренко обыграла украинскую теннисистку вышла в 1/8 турнира в Мексике

20 сентября 2023 11:19
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Виктория Азаренко пробилась в 1/8 турнира в мексиканской Гвадалахаре. Во матче 1/16 белорусская теннисистка взяла верх над украинкой Даяной Ястремской со счетом 6:4, 7:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко обыграла украинскую теннисистку вышла в 1/8 турнира в Мексике-1

За выход в четвертьфинал Виктория поборется с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Еще одна представительница Беларуси Александра Саснович во втором раунде проиграла француженке Каролин Гарсии – 6:4, 6:7, 4:6. Саснович была очень близка к победе, но не смогла реализовать два матчболла на своей подаче. 0:6 – таким стал счет личных встреч Гарсии и Саснович.

# Теннис # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Фотофакт

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