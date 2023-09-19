Белоруска Татьяна Павлова поборется за бронзу на чемпионате мира по борьбе

Белоруска Татьяна Павлова, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, будет бороться за бронзу чемпионата мира по борьбе в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала в поединке 1/8 финала она одолела кенийку Мбуру со счетом 6:0, затем в четвертьфинале одержала победу над украинкой Херхель – 4:1. Однако в полуфинале уступила 0:10 американке Килти, которая в итоге квалифицировалась в финал. Татьяна Павлова будет бороться за бронзу.

Отметим, категория до 65 килограммов – не олимпийская. Еще три представительницы Беларуси – Ксения Станкевич, Ирина Курочкина и Анастасия Зименкова – вышли в утешительный раунд. Поединки этой стадии состоятся в среду, 20 сентября.