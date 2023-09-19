«Интересно, весело и задорно». В БГУФК проходит спортивный фестиваль для школьников и студентов

Новости Беларуси. Второй год кряду на площадках БГУФК проходит спортивный фестиваль, в котором принимают участие студенты вуза и школьники нашей столицы. Турнир приурочен ко Дню народного единства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За награды в четырех дисциплинах – мини-футболе, волейболе, баскетболе и легкой атлетике – борются первокурсники и старшеклассники трех минских школ, а вот обслуживают соревнования также студенты университета. Это хорошая возможность применить на практике полученные теоретические знания в вузе, в частности, в организации спортивных мероприятий, а также судействе. Школьники, вовлекаясь в спортивный процесс, вполне возможно утвердятся и в выборе основной профессии.

Ольга О стальцева, заведующая кафедрой менеджмента спорта БГУФК : С позиции университета физической культуры это, конечно, реализация профориентационной работы, чтобы ребята ознакомились с нашими возможностями, чтобы они пришли и влюбились в наш университет. Поскольку кафедра менеджмента спорта сегодня выпускает особых специалистов, это управленческая элита нашей отрясли – менеджер в спорте – мы хотели, чтобы ребята второго, третьего, четвертого курсов попробовали теоретические знания, навыки, которые получают в аудитории, применить на практике.

Павел Юник, представитель СШ № 180 г. Минск:

Тематика Дня народного единства означает то, что вместе мы, как и студенты, так и школьники, учащиеся других учебных заведений. Я думаю, что ребятам важно получить хорошие эмоции. Общение, новые знакомства – для них, я думаю, это очень интересно, весело и задорно.

В 2023 году организаторы фестиваля планируют разнообразить форум и запустить интерактивную площадку, где свой творческий потенциал смогут проявить и болельщики.