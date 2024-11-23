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Динара Смольская выиграла гонку преследования на Кубке Содружества по биатлону

23 ноября 2024 12:26
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Динара Смольская выиграла гонку преследования на Кубке Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска допустила по одному промаху на обоих огневых рубежах из положения лежа, но обе стойки отработала чисто, что позволило выйти в лидеры. Наша спортсменка финишировала первой. Преимущество над ближайшей преследовательницей составило 11 секунд. Анна Сола показала седьмой результат. Остальные белоруски расположились вне двадцатки сильнейших. 

У мужчин в аналогичной дисциплине результаты скромнее. Лучшим из белорусов стал Илья Авсеенко, он финишировал шестым. В ходе пасьюта спортсмен поразил 19 из 20 мишеней. Лидер отечественной сборной Антон Смольский допустил по одному промаху на каждом огневом рубеже и занял итоговое восьмое место. Вслед за ним расположился Павел Белько.

# Биатлон # Динара Смольская

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