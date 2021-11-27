Единственный представитель Беларуси. Дмитрий Ходас стал бронзовым призёром ЮЧМ по пауэрлифтингу

Новости Беларуси. Дмитрий Ходас стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На планетарном форуме он был единственным представителем Беларуси, но сумел подняться на пьедестал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Ходас, бронзовый призер чемпионата мира по пауэрлифтингу:

Я очень рад, что попал на эти соревнования, что мне помогли на них попасть и завоевать третье место. В принципе все получилось, как мы более-менее планировали с тренером.

29 ноября стартует взрослый мир. Нашу страну представит Анна Кричко.