Прямой эфир

Единственный представитель Беларуси. Дмитрий Ходас стал бронзовым призёром ЮЧМ по пауэрлифтингу

27 ноября 2021 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дмитрий Ходас стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На планетарном форуме он был единственным представителем Беларуси, но сумел подняться на пьедестал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единственный представитель Беларуси. Дмитрий Ходас стал бронзовым призёром ЮЧМ по пауэрлифтингу-1

Подопечный Виктора Сороколетова, выступавший в весовой категории до 59 килограммов, сумел набрать 110 килограммов. Превзойти результат нашего атлета смогли только два конкурента.

Единственный представитель Беларуси. Дмитрий Ходас стал бронзовым призёром ЮЧМ по пауэрлифтингу-4

Дмитрий Ходас, бронзовый призер чемпионата мира по пауэрлифтингу:
Я очень рад, что попал на эти соревнования, что мне помогли на них попасть и завоевать третье место. В принципе все получилось, как мы более-менее планировали с тренером.

29 ноября стартует взрослый мир. Нашу страну представит Анна Кричко.

# Тяжелая атлетика # Дмитрий Ходас # Виктор Сороколетов # Анна Кричко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Председатель Белорусской федерации борьбы: «Очень большое внимание будем уделять именно регионам»
27 ноября 2021 14:46

Председатель Белорусской федерации борьбы: «Очень большое внимание будем уделять именно регионам»

В состав постоянных комиссий исполкома ЕОК вошли 3 представителя Беларуси
26 ноября 2021 19:55

В состав постоянных комиссий исполкома ЕОК вошли 3 представителя Беларуси

Чемпионат Беларуси по хоккею. Результаты игрового дня 26 ноября
26 ноября 2021 19:45

Чемпионат Беларуси по хоккею. Результаты игрового дня 26 ноября