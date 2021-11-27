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Плавание. Белорус Илья Шиманович установил очередной мировой рекорд

27 ноября 2021 18:54
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Новости Беларуси. Очередной мировой рекорд установил Илья Шиманович. Случилось это на состязаниях под эгидой Международной лиги плавания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Плавание. Белорус Илья Шиманович установил очередной мировой рекорд-1

Белорус обновил высшее достижение на дистанции 100 метров брассом. Отныне ориентир для остальных – 55 целых 28 сотых секунды. Прежний рекорд также принадлежал Шимановичу. Установил он его всего 7 дней назад.

# Плавание # Илья Шиманович # Фотофакт

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