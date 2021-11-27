Плавание. Белорус Илья Шиманович установил очередной мировой рекорд

Новости Беларуси. Очередной мировой рекорд установил Илья Шиманович. Случилось это на состязаниях под эгидой Международной лиги плавания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус обновил высшее достижение на дистанции 100 метров брассом. Отныне ориентир для остальных – 55 целых 28 сотых секунды. Прежний рекорд также принадлежал Шимановичу. Установил он его всего 7 дней назад.