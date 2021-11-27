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Белорус Алексей Протас помог Александру Овечкину установить рекорд НХЛ

27 ноября 2021 16:59
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Новости Беларуси. Белорус Алексей Протас сыграл не последнюю роль в победе «Вашингтона» над «Флоридой» в очередном матче чемпионата НХЛ. Наш форвард отличился двумя ассистами и помог Александру Овечкину установить очередные рекорды лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Алексей Протас помог Александру Овечкину установить рекорд НХЛ-1

Протас вновь выходил на лед в первом звене. Он провел на площадке 14 минут 55 секунд – это 19 смен. Результативные баллы отечественный хоккеист набирал при втором и третьем взятии ворот. Более того, он мог забросить и сам.

Белорус Алексей Протас помог Александру Овечкину установить рекорд НХЛ-4

На этом белорус не успокоился. В рядовой атаке он отборолся в центре и отпасовал все на того же Овечкина. И звездный россиянин опять не промахнулся. «Вашингтон» в итоге был сильнее – 4:3.

# Хоккей # Алексей Протас # Александр Овечкин # Фотофакт

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