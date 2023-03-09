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Динара Алимбекова-Смольская взяла 4-е место в спринте на финальном этапе Кубке Содружества

09 марта 2023 09:15
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Женской спринтерской гонкой начался 6-й (и он же финальный) этап Кубка Содружества по биатлону. По итогам трех дней соревнований определится чемпион многомесячного марафона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Динара Алимбекова-Смольская взяла 4-е место в спринте на финальном этапе Кубке Содружества-1

За победу в генеральной классификации борется и наша Динара Алимбекова-Смольскакя. Сегодня, 9 марта, на дистанцию она отправилась в желтой майке лидера. Причем белоруске для общего триумфа вовсе не обязательно попадать на пьедестал нынешнего старта. Ее отрыв настолько велик, что достаточно финишировать в топ-5.

Отчасти и этим можно объяснить довольно скромную скорость на дистанции. Наша стреляющая лыжница идеально отработала на огневых рубежах, но ногами была не так хороша, как конкурентки. В итоге в финишном протоколе она разместилась на 4-й позиции. В полдень по белорусскому времени на старт спринта выйдут мужчины. Генеральную классификацию у них возглавляет наш Антон Смольский.

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# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Антон Смольский # Фотофакт

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