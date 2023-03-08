Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Минск» на выезде уступил «Енисею»

Встреча завершилась победой дружины Дражена Анзуловича. После первой четверти «Енисей» вел в счете 24:17. Хозяева и далее по ходу матча владели преимуществом. Но положение «Минска» не выглядело столь безнадежным. В третьей четверти команда Ростислава Вергуна предприняла погоню за ускользающим соперником. И даже сократила отставание до четырех очков – 57:53. Однако финальный отрезок игры «Минск» провел неубедительно и в итоге уступил 55:75. Самым результативным у белорусской команды был центровой Вадим Стубеда. На его счету 13 очков и 7 подборов. «Минск» в следующем туре примет саратовский «Автодор».

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