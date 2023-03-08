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Арина Соболенко в паре с Тэйлором Фрицем выиграла турнир в Индиан-Уэлсе

08 марта 2023 17:40
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в паре с американцем Тэйлором Фрицем выиграли выставочный турнир смешанных пар в Индиан-Уэлсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко в паре с Тэйлором Фрицем выиграла турнир в Индиан-Уэлсе-1

Соболенко и Фриц провели три матча. Поединки проходили в формате чемпионских тай-брейков до 10 очков. В четвертьфинале Арина и Тэйлор обыграли Белинду Бенчич и Стэна Вавринку со счетом 10:4, затем в полуфинале были сильнее Онс Жабер и Каспера Рууда – 10:8, а в финале одолели Игу Швентек и Хуберта Гуркача – 10:8. Соболенко и Фриц заработали на двоих 200 тысяч долларов. Призовые победители направят на благотворительность по своему выбору.

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# Теннис # Арина Соболенко # Тейлор Фриц # Онс Жабер # Каспер Рууд # Белинда Бенчич # Стэн Вавринка # Ига Швёнтек # Хуберт Гуркач # Фотофакт

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