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Хоккей. Минское «Динамо» победило питерский СКА в матче Кубка Гагарина

07 марта 2023 21:10
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Хоккеисты минского «Динамо» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина принимали питерский СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» победило питерский СКА в матче Кубка Гагарина-1

Эта серия сохраняет интригу и оправдывает ожидания болельщиков. Поединок 7 марта выдался ярким и бескомпромиссным. После двух периодов жарких ледовых баталий счет оставался ничейным – 0:0. Несмотря на то, что армейцы во второй 20-минутке забросили, цифры на табло не изменились. Заброшенную шайбу отменили из-за высоко поднятой клюшки. Однако на старте третьего периода Гусев все же вывел «армейцев» вперед. Но тут пришло время «зубров». Спустя несколько минут в меньшинстве в контратаке Игорь Мартынов счет сравнял – 1:1. Затем Соколов реализовал большинство, а через 2 минуты Алистров увеличил преимущество динамовцев – 3:1. СКА за 5 минут до конца периода снял вратаря и был наказан четвертой шайбой в исполнении Ника Меркли. Гости не сдавались и одну шайбу отыграли. Но команда Крэйга Вудкрофта в итоге победила – 4:2. Счет в серии до четырех побед стал равным – 2:2.

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# Хоккей # Ник Меркли # Крэйг Вудкрофт # Владимир Алистров # Игорь Мартынов # Никита Гусев # Дмитрий Соколов # Фотофакт

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