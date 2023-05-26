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Девушки из Мядельского района привезли 5 медалей с первенства Минской области по гребле

26 мая 2023 14:24
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Новости Беларуси. Воспитанницы СДЮШОР Мядельского района стали призерами первенства Минской области по гребле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Спортсменки привезли 5 медалей: первое место на байдарке-двойке, а также вторые и третьи места на байдарке-одиночке.  

Подробней в сюжете Юлии Минич. 

Девушки из Мядельского района привезли 5 медалей с первенства Минской области по гребле-1

Когда говорят про зрелищные виды спорта, вспоминаются сложные элементы в фигурном катании или яркие номера в синхронном плавании. Но не менее эффектно наблюдать за спортсменами на байдарках, когда весло мощно разрезает воду, а сама лодка скользит по поверхности так легко, будто по маслу.  

Девушки из Мядельского района привезли 5 медалей с первенства Минской области по гребле-4

Красиво, впечатляюще. Но обратная сторона медали – изнуряющие тренировки, частые разъезды и постоянная борьба с собой. И как говорит директор Мядельской СДЮШОР Андрей Малько, главное – никогда не терять в себе уверенность. Однако ее у воспитанников спортучреждения не отнять. Тренировки стараются не пропускать, а от мелких неудач руки не опускаются. Много работают – от этого стабильно призовые места на соревнованиях разного масштаба.  

Девушки из Мядельского района привезли 5 медалей с первенства Минской области по гребле-7

Юлии Минич, корреспондент: 
Гребля на байдарках вид спорта непростой. Во время тренировок прорабатываются все группы мышечного корсета. Кроме рук, активно задействованы пресс, ноги и спина.  

Подробности в видео

# Гребля # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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