Девушки из Мядельского района привезли 5 медалей с первенства Минской области по гребле

Новости Беларуси. Воспитанницы СДЮШОР Мядельского района стали призерами первенства Минской области по гребле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Спортсменки привезли 5 медалей: первое место на байдарке-двойке, а также вторые и третьи места на байдарке-одиночке. Подробней в сюжете Юлии Минич.

Когда говорят про зрелищные виды спорта, вспоминаются сложные элементы в фигурном катании или яркие номера в синхронном плавании. Но не менее эффектно наблюдать за спортсменами на байдарках, когда весло мощно разрезает воду, а сама лодка скользит по поверхности так легко, будто по маслу.

Красиво, впечатляюще. Но обратная сторона медали – изнуряющие тренировки, частые разъезды и постоянная борьба с собой. И как говорит директор Мядельской СДЮШОР Андрей Малько, главное – никогда не терять в себе уверенность. Однако ее у воспитанников спортучреждения не отнять. Тренировки стараются не пропускать, а от мелких неудач руки не опускаются. Много работают – от этого стабильно призовые места на соревнованиях разного масштаба.