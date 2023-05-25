Гомельский ВРЗ стал вторым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу определился второй финалист. Им стал ВРЗ, который в полуфинальной серии был сильнее «Минска», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решающий пятый поединок в четверг, 25 мая, прошел в Гомеле. В очередной раз дружины порадовали яркой, неуступчивой и результативной игрой. Хозяева открыли счет уже на старте матча, но до ухода на перерыв гости вырвались вперед. Начало второго отрезка осталось за гомельчанами – они повели с преимуществом в два мяча. И, несмотря на все усилия минчан, сумели отстоять свою победу. Итоговый счет – 6:3 в пользу ВРЗ. В финале чемпионата страны коллектив ждет «Столица».