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Гомельский ВРЗ стал вторым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

25 мая 2023 19:48
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу определился второй финалист. Им стал ВРЗ, который в полуфинальной серии был сильнее «Минска», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Гомельский ВРЗ стал вторым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу-1

Решающий пятый поединок в четверг, 25 мая, прошел в Гомеле. В очередной раз дружины порадовали яркой, неуступчивой и результативной игрой. Хозяева открыли счет уже на старте матча, но до ухода на перерыв гости вырвались вперед. Начало второго отрезка осталось за гомельчанами – они повели с преимуществом в два мяча. И, несмотря на все усилия минчан, сумели отстоять свою победу. Итоговый счет – 6:3 в пользу ВРЗ. В финале чемпионата страны коллектив ждет «Столица». 

# Мини-футбол # Фотофакт

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