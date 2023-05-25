«Звёзды мирового уровня» – на Кубке Беларуси по прыжкам в воду выступает сильнейший состав России

Новости Беларуси. В Минске на базе Белорусского государственного университета физической культуры продолжается открытый Кубок страны по прыжкам в воду. Борьбу за награды ведут сильнейшие атлеты нашей страны, а также первые номера российской сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе четверга, 25 мая, значились прыжки с десятиметровой вышки. У мужчин победу праздновал представитель России Руслан Терновой, тройку сильнейших замкнул белорус Сергей Малашонок. У женщин не было равных россиянке Юлии Тимошининой, бронза досталась представительнице нашей страны Александре Пузь. Отечественные атлеты могут не просто конкурировать с сильнейшими, но и набираться опыта и соревновательной практики.

Михаил Захаренко, государственный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам в воду:

В нашем виде спорта эти соревнования уже стали традицией, уже второй год подряд приезжают спортсмены из Российской Федерации на Кубок Республики Беларусь. Сильнейшим составом, что очень приятно. Не каждая страна-организатор может похвастаться такими достижением, когда в нашу страну приезжают звезды мирового уровня.

Андрей Мамонтов, главный судья соревнований:

Спортсмены приехали не просто хорошие, а это спортсмены, которые составляют конкуренцию мировым лидерам: и китайцам, и англичанам, и немцам, и так далее. Наши спортсмены по сложности прыжков практически никогда не отставали, то есть сложность прыжков у нас всегда была высокая. Где-то подводила чуть-чуть чистота исполнения.