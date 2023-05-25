Захаренко: у нас есть перспективные прыгуны в воду, которые могут составить достойную конкуренцию иностранным спортсменам

Новости Беларуси. На базе Белорусского государственного университета физической культуры продолжается открытый Кубок страны по прыжкам в воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Борьбу за награды ведут сильнейшие атлеты нашей страны, а также первые номера российской сборной. Всего около 100 спортсменов.

Высокий класс прыгунов в воду из России давно известен всему миру, поэтому гости и добавляют остроты борьбе на данных соревнованиях. И отечественные атлеты могут не просто конкурировать с сильнейшими, но и набираться опыта и соревновательной практики. Кроме того, для белорусов данный старт – это еще и этап отбора на чемпионат России, который запланирован на вторую половину июня.

Михаил Захаренко, государственный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам в воду: Соревнования проходят в хорошем рабочем ключе. Наши спортсмены показывают достойные результаты. Учитывая, что спортсмены из Российской Федерации сегодня являются лидерами мировых прыжков в воду, поэтому данное соревнование и участие с ними – для нас это очень большая школа и практика. У нас тоже есть перспективные спортсмены, которые уже на сегодня могут составить достойную конкуренцию иностранным спортсменам и показать хорошие результаты на международных соревнованиях.

Андрей Мамонтов, главный судья соревнований:

Соревнования очень высокого уровня. Есть на что посмотреть. Красивые прыжки на 10 баллов. Наши спортсмены в этой конкуренции, глядя на то, как прыгают лидеры и показывают хорошие прыжки, тоже тянутся за ними. Стараются не отставать и, соответственно, тоже показывают высокие баллы.

В программе четверга, 25 мая, значились прыжки с десятиметровой вышки. И традиционно борьба была яркой. У мужчин победу праздновал представитель России Руслан Терновой, тройку сильнейших замкнул белорус Сергей Малашонок. У женщин не было равных россиянке Юлии Тимошининой, бронза досталась представительнице нашей страны Александре Пузь. Турнир завершится в субботу, 27 мая, командными соревнованиями.