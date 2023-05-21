Дети, планы и мечты – пообщались с участницами Паралимпийских игр Лидией Лобан и Светланой Моториной

Лед тронулся. Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил протест комитетов Беларуси и России по поводу приостановления их членства в МПК и восстановил в правах, сообщили в программе «Спорттаймер». Следующий этап – допуск спортсменов к международным стартам и Паралимпиаде. Этот план возможно будет осуществить в сентябре на Генеральной ассамблее в Бахрейне.
Все это время наши паралимпийцы не теряли надежды и продолжали тренироваться. Но время было немалое – кто-то смог еще сбегать в декрет, а кто-то выступить на череде стартов и даже устать. Сегодня все ребята увидели паралимпийский горизонт. Трехкратный призер Паралимпиады, лыжник и биатлонист Дмитрий Лобан всегда имеет четкий план, даже на жену, которая, кстати, у нас в студии. И не одна.
Пойдут ли дети спортсменок в спорт?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Расскажи о муже, кто такой муж?
Лидия Лобан, двухкратный призер Паралимпиады (биатлон):
Муж – призер Паралимпийских игр неоднократный. С большим интервалом: в 2010 году первая паралимпийская медаль, а вторая и третья в 2018 году – через восемь лет.
Юлия Силипицкая:
То есть он запланировал сына…
Лидия Лобан:
Сначала он запланировал жену. Потом он распланировал мою карьеру, а потом запланировал нам ребенка.
Юлия Силипицкая:
Можно я спрошу: а карьера закончилась ребенком? Какой он план тебе поставил?
Лидия Лобан:
Высшая точка – это, конечно, паралимпийское золото. Команда большая: у нас и тренеры, и команда, и большой штат сотрудников.
Юлия Силипицкая:
То есть у вас такая большая семья?
Лидия Лобан:
Да.
Юлия Силипицкая:
То есть вы сестры?
Светлана Моторина, трехкратная чемпионка Паралимпиады (лыжные гонки):
Конечно, друг за друга сейчас.
Лидия Лобан:
Тем более, когда сборы плотненько, все время вместе, каждый день.
Юлия Силипицкая:
Девочки, как ваши дети растут без вас? Или они вместе с вами постоянно?
Лидия Лобан:
Почти с нами постоянно. Садик, понятно, никто не отменял. А так с нами, да, постоянно. Стараемся каждую свободную минуту им уделять.
Юлия Силипицкая:
Я поняла, ты уже начала с массажей. Ты ее куда готовишь, вечно забываю это имя?
Светлана Моторина:
Мелисса.
Юлия Силипицкая:
Она будет Мелисса или Мелиссия?
Светлана Моторина:
Просто Мелисса Денисовна.
Юлия Силипицкая:
Мелисса Денисовна куда отправится? У нее выбора нет, она в спорт пойдет, да?
Светлана Моторина:
Нет, как пойдет.
Юлия Силипицкая:
А Ярослав?
Светлана Моторина:
Я думаю, что он будет инженером.
Юлия Силипицкая:
Без спорта?
Светлана Моторина:
Я думаю, да. Хотя, физическое здоровье должно быть. Однозначно он какие-то виды спорта попробует.
Юлия Силипицкая:
С чего начнете?
Светлана Моторина:
Сейчас уже велосипед осваиваем.
Юлия Силипицкая:
То есть это будет Корольку такой оппонент?
Светлана Моторина:
Да, маленький вызов.
Юлия Силипицкая:
Королек, готовься!
Светлана Моторина:
Ну, у него же ребенок родился, поэтому, я думаю, можно составлять конкуренцию.
Юлия Силипицкая:
Кто имя ребенку выбирал?
Лидия Лобан:
Вместе. Давид, жесткий.
Юлия Силипицкая:
В борьбу. К Мише Семенову, он же у нас призер Олимпийских игр.
Лидия Лобан:
Мы думаем попробовать везде по чуть-чуть, где он остановится. Он тоже такой целеустремленный – в папу пошел.
«Даже не успевали восстановиться между соревнованиями»
Юлия Силипицкая:
Девчонки, вы довольны сезоном, который у вас завершен?
Лидия Лобан:
Было очень много соревнований в этом сезоне.
Юлия Силипицкая:
Много?
Лидия Лобан:
Много. Насыщенный был. Мы прям постоянно… Даже не успевали восстановиться между соревнованиями, потому что у нас постоянно что-то было.
Юлия Силипицкая:
А это хорошо или плохо?
Лидия Лобан:
Это скорее хорошо.
Светлана Моторина:
Да, хорошо. Ты все время в тонусе. Ты не успеваешь расслабиться. И постоянно ты на виду, постоянно должен быть в борьбе, ты думаешь об этом.
Юлия Силипицкая:
А подсчитывали медали или места?
Лидия Лобан:
Ой, я уже давно не подсчитывала…
Юлия Силипицкая:
Сколько: пять, семь, десять?
Лидия Лобан:
Больше пяти, наверное, точно.
Юлия Силипицкая:
То есть пять медалей за сезон – это хорошо, в общем-то.
Лидия Лобан:
Хорошо, когда медали высшего достоинства есть вообще в сезоне, то есть золото. Мы стараемся ориентироваться на первые места. А так любые медали – это хорошо.
Юлия Силипицкая:
Ханты-Мансийск удачный получился.
Лидия Лобан:
Да, мы там уже были в прошлом году. Дубль два был. Но нам все понравилось. Организация на высшем уровне, все очень четко сделано.
Какая спортивная жизнь лучше: до рождения детей или после?
Юлия Силипицкая:
Когда вы на старте, в процессе гонки, у вас нет мандража? Или вы кайф какой-то испытываете сумасшедший?
Лидия Лобан:
Я научилась испытывать кайф. Сгореть можно быстро, если будешь постоянно дрожать.
Светлана Моторина:
Но мандраж тоже присутствует. Я считаю, что если ты выходишь на старт и у тебя нет мандража, то гонка не получается.
Юлия Силипицкая:
А что тогда Лобан говорит, что боялся?
Лидия Лобан:
А у него почему-то, он обычно спокойный, а когда прям мандражирует сильно, я знаю, что у него точно будет медаль.
Юлия Силипицкая:
А на тебя как он воздействует?
Лидия Лобан:
Мы стараемся подальше друг от друга держаться.
Юлия Силипицкая:
А как вы восстанавливаетесь?
Лидия Лобан:
Общение с детьми, наверное.
Светлана Моторина:
Потому что они в принципе все время с нами.
Юлия Силипицкая:
То есть это ваше восстановление. Если вспомнить спортивную жизнь до рождения детей и после, какая лучше?
Лидия Лобан:
Мне кажется, каждая хороша по-своему.
Светлана Моторина:
Для меня после однозначно. Совсем другие краски, абсолютно. Стимул в жизни уже совсем другой. И на соревнованиях ты спортсмен, а как только ты приходишь домой, в гостиницу заходишь, эта милая улыбка – ты забываешь обо всем.
Лидия Лобан:
Очень тяжело разграничивать это все, поэтому все сложности ложатся на мамины плечи. На наши плечи. Нам приходится. Потому что мы еще так привыкли, если мы что-то начинаем делать, то стараемся это делать максимально хорошо. То есть быть спортсменом или быть мамой. И эта вся нагрузка, бывает, очень тяжело это выдержать.
Юлия Силипицкая:
То есть все ваши победы во имя детей, можно так сказать?
Лидия Лобан:
Наверное, да.
Юлия Силипицкая:
Лето сейчас. Мне сказали биатлонисты, что они никогда не отдыхают, у них постоянный идет процесс. Даже если у них отдых, они должны где-то заминочки, какие-то пробежечки. У вас так же?
Как питаются спортсменки и что готовят семье?
Лидия Лобан:
Да, мы стараемся. Даже если мы не на роллерах, не на лыжах, это тренажерный зал, плавание.
Юлия Силипицкая:
Сейчас какой период?
Светлана Моторина:
Подготовительный.
Юлия Силипицкая:
То есть вы уже входите, у вас уже тренировки.
Лидия Лобан:
У нас всегда тренировки.
Юлия Силипицкая:
Сейчас, Лида, одна тренировка в день? Где, как? Нет снега.
Лидия Лобан:
Тренажерный зал. Либо это какие-то, как мы на коляске, например, мы можем многокилометровые пешие вылазки делать.
Юлия Силипицкая:
Чтобы руки качались. Света, только из декретного, два с половиной месяца. Ты уже пробовала пробежку?
Светлана Моторина:
Целых 30 минут. Я уже добегаю, даже до сорока доходит. Велосипед подключаю.
Юлия Силипицкая:
Не хочется в декрете посидеть три года?
Светлана Моторина:
Вообще не хочется.
Юлия Силипицкая:
Это все-таки финансовая сторона или потому что неуемная натура?
Светлана Моторина:
Потому что неуемная натура.
Юлия Силипицкая:
Лидочка, ты тоже не сидела в декрете, я так понимаю?
Лидия Лобан:
Я не знаю, что такое декрет.
Юлия Силипицкая:
Девочки, про питание спрошу. Вы готовите себе любимой, мужу и ребенку – три разных вида?
Светлана Моторина:
В моей семье мы убрали булки, вообще полностью мучное все. Супы не жирные.
Юлия Силипицкая:
Это временно?
Светлана Моторина:
Это, в принципе, образ жизни уже.
Юлия Силипицкая:
То есть вы уже начали подготовку к Паралимпийским играм, я поняла. Лидочка, вы булочки едите, хоть пироженочку?
Лидия Лобан:
В моей семье пироженочки ест только мама.
Юлия Силипицкая:
Акцент в тренировочном процессе на что идет, на какую пищу?
Лидия Лобан:
Это какие-то каши, что-то вроде перловой каши. Либо это макароны из твердых сортов пшеницы.
Юлия Силипицкая:
С мяском?
Лидия Лобан:
Вообще, люди рекомендуют разделять белки и углеводы. Но иногда бывает, когда занимаешься спортом, очень хорошо начинаешь себя чувствовать, знаешь свои ощущения после того, как что-то съел. Это даже не мера. Например, съел мясо – потом тяжесть какая-то.
Юлия Силипицкая:
То есть еду надо чувствовать, поняла. Приятные новости, может, они и не так сильно вас коснулись. Международный паралимпийский комитет вынужден принять наши голоса – нам вернули членство. Это каким-то образом на вас сейчас будет сказываться?
МПК восстановил членство белорусов и россиян – реакция
Светлана Моторина:
Надежда, маленькая надежда. Лед тронулся к тому, чтобы нас услышали. Это уже хорошо. Мы сегодня можем уже даже подумать, что что-то может поменяться.
Лидия Лобан:
Очень приятно, что мы можем бороться за свои права. И выступать на международной арене. Для нас это очень важно. До этого было настолько глухо и тихо, что мы не понимали…
Юлия Силипицкая:
Было страшно, когда было глухо и тихо?
Лидия Лобан:
Было страшно. Это было очень долго.
Юлия Силипицкая:
И поэтому было очень много соревнований, я так понимаю?
Лидия Лобан:
И это помогало, да. У нас, как правило, олимпийский четырехлетний цикл разбивается на две части: мы готовимся к миру, а потом к Паралимпийским играм.
Юлия Силипицкая:
Чемпионат мира будет когда?
Лидия Лобан:
Был в прошлом году, значит будет в следующем.
Юлия Силипицкая:
К чему готовитесь?
Лидия Лобан:
Вообще, есть большое желание выступить на международных соревнованиях – самое главное сейчас.
Светлана Моторина:
На данный момент это Ханты-Мансийск в марте 2024 года.
Юлия Силипицкая:
То есть вы живете конкретными реалиями. Как вы себя видите в спорте, в каком еще возрасте?
Лидия Лобан:
Мне кажется, сложно так судить. Когда начинали, мне казалось, что я до сорока даже не добегаю. А сейчас… Вообще, забываешь даже свой возраст иногда. Когда в диспансере проходим медкомиссию, они спрашивают, а я не помню иногда, клянусь, сколько лет.
Юлия Силипицкая:
Девочки, а для вас очень важна ваша внешность, ваш имидж на тренировке, на соревнованиях? Глаза красите?
Красятся ли спортсменки перед стартами?
Лидия Лобан:
Да нет…
Светлана Моторина:
Есть.
Юлия Силипицкая:
Если говорят, Сахоненко, уже по мужу будут объявлять, Моторина – золото! Значит, она уже с накрашенными глазами.
Светлана Моторина:
Просто я считаю, что когда ты выходишь на старт, ты должен быть идеальным во всем, все на тебя смотрят.
Лидия Лобан:
Тебя снимают крупным планом на старте!
Светлана Моторина:
Да, все за нами наблюдают. Даже наши соперники. Понимаете, ты должен видом уже выигрывать. Быть красивой.
Юлия Силипицкая:
С глазами определились. Роскошные волосы?
Лидия Лобан:
У меня бальзам белорусский. Он мне нравится даже больше, чем многие зарубежные.
Светлана Моторина:
Да, мне тоже.
Юлия Силипицкая:
То есть Лида выходит на старт ненакрашенная, но с бальзамом. Мечта, такая реальная мечта в спорте?
«Мне не нужно самой себе планы строить – у меня этим муж занимается»
Светлана Моторина:
Ну, добиться всех высот, которые вообще есть.
Юлия Силипицкая:
Сколько можно, три уже есть.
Светлана Моторина:
Как раз таки доказать, что я могу еще, сама себе…
Юлия Силипицкая:
Пять?
Светлана Моторина:
Ну, не пять, хотя бы повторить этот результат. Мне интересно, насколько я смогу совмещать.
Юлия Силипицкая:
Сможешь?
Светлана Моторина:
Смогу.
Юлия Силипицкая:
Лидочка, ты какой себе план поставила относительно мужа?
Лидия Лобан:
Мне так удобно, что мне не нужно самой себе планы строить – у меня этим муж занимается.
Юлия Силипицкая:
Тем не менее, ты согласна с его планом?
Лидия Лобан:
Я согласна с тем, что у него нет абсолютно никаких иллюзий и нет какого-то предела. У него, вы говорили про возрастные ограничения, у него их нет. Я знаю, что он будет бегать всегда: профессиональным спортом заниматься или делать это для себя – он будет бегать всегда.
Юлия Силипицкая:
А ты?
Лидия Лобан:
Я тоже тогда рядышком буду где-то бежать.