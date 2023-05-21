Дети, планы и мечты – пообщались с участницами Паралимпийских игр Лидией Лобан и Светланой Моториной

Лед тронулся. Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил протест комитетов Беларуси и России по поводу приостановления их членства в МПК и восстановил в правах, сообщили в программе «Спорттаймер». Следующий этап – допуск спортсменов к международным стартам и Паралимпиаде. Этот план возможно будет осуществить в сентябре на Генеральной ассамблее в Бахрейне. Все это время наши паралимпийцы не теряли надежды и продолжали тренироваться. Но время было немалое – кто-то смог еще сбегать в декрет, а кто-то выступить на череде стартов и даже устать. Сегодня все ребята увидели паралимпийский горизонт. Трехкратный призер Паралимпиады, лыжник и биатлонист Дмитрий Лобан всегда имеет четкий план, даже на жену, которая, кстати, у нас в студии. И не одна. Пойдут ли дети спортсменок в спорт?

Юлия Силипицкая, СТВ:

Расскажи о муже, кто такой муж? Лидия Лобан, двухкратный призер Паралимпиады (биатлон):

Муж – призер Паралимпийских игр неоднократный. С большим интервалом: в 2010 году первая паралимпийская медаль, а вторая и третья в 2018 году – через восемь лет. Юлия Силипицкая:

То есть он запланировал сына… Лидия Лобан:

Сначала он запланировал жену. Потом он распланировал мою карьеру, а потом запланировал нам ребенка. Юлия Силипицкая:

Можно я спрошу: а карьера закончилась ребенком? Какой он план тебе поставил? Лидия Лобан:

Высшая точка – это, конечно, паралимпийское золото. Команда большая: у нас и тренеры, и команда, и большой штат сотрудников. Юлия Силипицкая:

То есть у вас такая большая семья?

Лидия Лобан:

Да. Юлия Силипицкая:

То есть вы сестры? Светлана Моторина, трехкратная чемпионка Паралимпиады (лыжные гонки):

Конечно, друг за друга сейчас. Лидия Лобан:

Тем более, когда сборы плотненько, все время вместе, каждый день. Юлия Силипицкая:

Девочки, как ваши дети растут без вас? Или они вместе с вами постоянно? Лидия Лобан:

Почти с нами постоянно. Садик, понятно, никто не отменял. А так с нами, да, постоянно. Стараемся каждую свободную минуту им уделять. Юлия Силипицкая:

Я поняла, ты уже начала с массажей. Ты ее куда готовишь, вечно забываю это имя?

Светлана Моторина:

Мелисса. Юлия Силипицкая:

Она будет Мелисса или Мелиссия? Светлана Моторина:

Просто Мелисса Денисовна. Юлия Силипицкая:

Мелисса Денисовна куда отправится? У нее выбора нет, она в спорт пойдет, да? Светлана Моторина:

Нет, как пойдет. Юлия Силипицкая:

А Ярослав? Светлана Моторина:

Я думаю, что он будет инженером.

Юлия Силипицкая:

Без спорта? Светлана Моторина:

Я думаю, да. Хотя, физическое здоровье должно быть. Однозначно он какие-то виды спорта попробует. Юлия Силипицкая:

С чего начнете? Светлана Моторина:

Сейчас уже велосипед осваиваем. Юлия Силипицкая:

То есть это будет Корольку такой оппонент? Светлана Моторина:

Да, маленький вызов.

Юлия Силипицкая:

Королек, готовься! Светлана Моторина:

Ну, у него же ребенок родился, поэтому, я думаю, можно составлять конкуренцию. Юлия Силипицкая:

Кто имя ребенку выбирал? Лидия Лобан:

Вместе. Давид, жесткий. Юлия Силипицкая:

В борьбу. К Мише Семенову, он же у нас призер Олимпийских игр. Лидия Лобан:

Мы думаем попробовать везде по чуть-чуть, где он остановится. Он тоже такой целеустремленный – в папу пошел. «Даже не успевали восстановиться между соревнованиями»

Юлия Силипицкая:

Девчонки, вы довольны сезоном, который у вас завершен? Лидия Лобан:

Было очень много соревнований в этом сезоне. Юлия Силипицкая:

Много? Лидия Лобан:

Много. Насыщенный был. Мы прям постоянно… Даже не успевали восстановиться между соревнованиями, потому что у нас постоянно что-то было. Юлия Силипицкая:

А это хорошо или плохо? Лидия Лобан:

Это скорее хорошо.

Светлана Моторина:

Да, хорошо. Ты все время в тонусе. Ты не успеваешь расслабиться. И постоянно ты на виду, постоянно должен быть в борьбе, ты думаешь об этом. Юлия Силипицкая:

А подсчитывали медали или места? Лидия Лобан:

Ой, я уже давно не подсчитывала… Юлия Силипицкая:

Сколько: пять, семь, десять?

Лидия Лобан:

Больше пяти, наверное, точно. Юлия Силипицкая:

То есть пять медалей за сезон – это хорошо, в общем-то. Лидия Лобан:

Хорошо, когда медали высшего достоинства есть вообще в сезоне, то есть золото. Мы стараемся ориентироваться на первые места. А так любые медали – это хорошо. Юлия Силипицкая:

Ханты-Мансийск удачный получился. Лидия Лобан:

Да, мы там уже были в прошлом году. Дубль два был. Но нам все понравилось. Организация на высшем уровне, все очень четко сделано. Какая спортивная жизнь лучше: до рождения детей или после?

Юлия Силипицкая:

Когда вы на старте, в процессе гонки, у вас нет мандража? Или вы кайф какой-то испытываете сумасшедший? Лидия Лобан:

Я научилась испытывать кайф. Сгореть можно быстро, если будешь постоянно дрожать. Светлана Моторина:

Но мандраж тоже присутствует. Я считаю, что если ты выходишь на старт и у тебя нет мандража, то гонка не получается. Юлия Силипицкая:

А что тогда Лобан говорит, что боялся? Лидия Лобан:

А у него почему-то, он обычно спокойный, а когда прям мандражирует сильно, я знаю, что у него точно будет медаль. Юлия Силипицкая:

А на тебя как он воздействует? Лидия Лобан:

Мы стараемся подальше друг от друга держаться. Юлия Силипицкая:

А как вы восстанавливаетесь? Лидия Лобан:

Общение с детьми, наверное.

Светлана Моторина:

Потому что они в принципе все время с нами. Юлия Силипицкая:

То есть это ваше восстановление. Если вспомнить спортивную жизнь до рождения детей и после, какая лучше? Лидия Лобан:

Мне кажется, каждая хороша по-своему. Светлана Моторина:

Для меня после однозначно. Совсем другие краски, абсолютно. Стимул в жизни уже совсем другой. И на соревнованиях ты спортсмен, а как только ты приходишь домой, в гостиницу заходишь, эта милая улыбка – ты забываешь обо всем. Лидия Лобан:

Очень тяжело разграничивать это все, поэтому все сложности ложатся на мамины плечи. На наши плечи. Нам приходится. Потому что мы еще так привыкли, если мы что-то начинаем делать, то стараемся это делать максимально хорошо. То есть быть спортсменом или быть мамой. И эта вся нагрузка, бывает, очень тяжело это выдержать. Юлия Силипицкая:

То есть все ваши победы во имя детей, можно так сказать? Лидия Лобан:

Наверное, да. Юлия Силипицкая:

Лето сейчас. Мне сказали биатлонисты, что они никогда не отдыхают, у них постоянный идет процесс. Даже если у них отдых, они должны где-то заминочки, какие-то пробежечки. У вас так же? Как питаются спортсменки и что готовят семье?

Лидия Лобан:

Да, мы стараемся. Даже если мы не на роллерах, не на лыжах, это тренажерный зал, плавание. Юлия Силипицкая:

Сейчас какой период? Светлана Моторина:

Подготовительный. Юлия Силипицкая:

То есть вы уже входите, у вас уже тренировки. Лидия Лобан:

У нас всегда тренировки. Юлия Силипицкая:

Сейчас, Лида, одна тренировка в день? Где, как? Нет снега. Лидия Лобан:

Тренажерный зал. Либо это какие-то, как мы на коляске, например, мы можем многокилометровые пешие вылазки делать. Юлия Силипицкая:

Чтобы руки качались. Света, только из декретного, два с половиной месяца. Ты уже пробовала пробежку? Светлана Моторина:

Целых 30 минут. Я уже добегаю, даже до сорока доходит. Велосипед подключаю. Юлия Силипицкая:

Не хочется в декрете посидеть три года? Светлана Моторина:

Вообще не хочется. Юлия Силипицкая:

Это все-таки финансовая сторона или потому что неуемная натура?

Светлана Моторина:

Потому что неуемная натура. Юлия Силипицкая:

Лидочка, ты тоже не сидела в декрете, я так понимаю? Лидия Лобан:

Я не знаю, что такое декрет. Юлия Силипицкая:

Девочки, про питание спрошу. Вы готовите себе любимой, мужу и ребенку – три разных вида? Светлана Моторина:

В моей семье мы убрали булки, вообще полностью мучное все. Супы не жирные. Юлия Силипицкая:

Это временно? Светлана Моторина:

Это, в принципе, образ жизни уже. Юлия Силипицкая:

То есть вы уже начали подготовку к Паралимпийским играм, я поняла. Лидочка, вы булочки едите, хоть пироженочку? Лидия Лобан:

В моей семье пироженочки ест только мама. Юлия Силипицкая:

Акцент в тренировочном процессе на что идет, на какую пищу? Лидия Лобан:

Это какие-то каши, что-то вроде перловой каши. Либо это макароны из твердых сортов пшеницы. Юлия Силипицкая:

С мяском?

Лидия Лобан:

Вообще, люди рекомендуют разделять белки и углеводы. Но иногда бывает, когда занимаешься спортом, очень хорошо начинаешь себя чувствовать, знаешь свои ощущения после того, как что-то съел. Это даже не мера. Например, съел мясо – потом тяжесть какая-то. Юлия Силипицкая:

То есть еду надо чувствовать, поняла. Приятные новости, может, они и не так сильно вас коснулись. Международный паралимпийский комитет вынужден принять наши голоса – нам вернули членство. Это каким-то образом на вас сейчас будет сказываться? МПК восстановил членство белорусов и россиян – реакция Светлана Моторина:

Надежда, маленькая надежда. Лед тронулся к тому, чтобы нас услышали. Это уже хорошо. Мы сегодня можем уже даже подумать, что что-то может поменяться. Лидия Лобан:

Очень приятно, что мы можем бороться за свои права. И выступать на международной арене. Для нас это очень важно. До этого было настолько глухо и тихо, что мы не понимали…

Юлия Силипицкая:

Было страшно, когда было глухо и тихо? Лидия Лобан:

Было страшно. Это было очень долго. Юлия Силипицкая:

И поэтому было очень много соревнований, я так понимаю? Лидия Лобан:

И это помогало, да. У нас, как правило, олимпийский четырехлетний цикл разбивается на две части: мы готовимся к миру, а потом к Паралимпийским играм. Юлия Силипицкая:

Чемпионат мира будет когда? Лидия Лобан:

Был в прошлом году, значит будет в следующем. Юлия Силипицкая:

К чему готовитесь? Лидия Лобан:

Вообще, есть большое желание выступить на международных соревнованиях – самое главное сейчас. Светлана Моторина:

На данный момент это Ханты-Мансийск в марте 2024 года. Юлия Силипицкая:

То есть вы живете конкретными реалиями. Как вы себя видите в спорте, в каком еще возрасте? Лидия Лобан:

Мне кажется, сложно так судить. Когда начинали, мне казалось, что я до сорока даже не добегаю. А сейчас… Вообще, забываешь даже свой возраст иногда. Когда в диспансере проходим медкомиссию, они спрашивают, а я не помню иногда, клянусь, сколько лет. Юлия Силипицкая:

Девочки, а для вас очень важна ваша внешность, ваш имидж на тренировке, на соревнованиях? Глаза красите? Красятся ли спортсменки перед стартами?

Лидия Лобан:

Да нет… Светлана Моторина:

Есть. Юлия Силипицкая:

Если говорят, Сахоненко, уже по мужу будут объявлять, Моторина – золото! Значит, она уже с накрашенными глазами. Светлана Моторина:

Просто я считаю, что когда ты выходишь на старт, ты должен быть идеальным во всем, все на тебя смотрят. Лидия Лобан:

Тебя снимают крупным планом на старте! Светлана Моторина:

Да, все за нами наблюдают. Даже наши соперники. Понимаете, ты должен видом уже выигрывать. Быть красивой. Юлия Силипицкая:

С глазами определились. Роскошные волосы?

Лидия Лобан:

У меня бальзам белорусский. Он мне нравится даже больше, чем многие зарубежные. Светлана Моторина:

Да, мне тоже. Юлия Силипицкая:

То есть Лида выходит на старт ненакрашенная, но с бальзамом. Мечта, такая реальная мечта в спорте? «Мне не нужно самой себе планы строить – у меня этим муж занимается»

Светлана Моторина:

Ну, добиться всех высот, которые вообще есть. Юлия Силипицкая:

Сколько можно, три уже есть. Светлана Моторина:

Как раз таки доказать, что я могу еще, сама себе… Юлия Силипицкая:

Пять? Светлана Моторина:

Ну, не пять, хотя бы повторить этот результат. Мне интересно, насколько я смогу совмещать. Юлия Силипицкая:

Сможешь?