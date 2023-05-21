Кто и как ставит на коньки будущих чемпионов? Отправились в знаменитые хоккейные клубы Минска

Новости Беларуси. Наша команда молода, красива и амбициозна, но мощные кадры сборной нужны всегда, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Как обстоят дела с резервом? Где растут таланты и как взрослеют, кто их поливает и окучивает, а также защищает от ветров и гроз обстоятельств? Попытался выяснить наш неугомонный безусый Артем Шукалович. Начал он свой поход с громких столичных клубов, правда, заглянул и к медикам. Потому что последнее слово за ними.

Я сейчас вратарь школы имени Руслана Салея, а буду защищать ворота сборной Беларуси. Любой профессиональный спорт высоких достижений всегда начинается с детства. Вот и кадры для крупнейших хоккейных клубов страны подготавливают с самого раннего возраста. Позже, когда ребята подрастут и окрепнут, многие из них отправятся покорять сильнейшие лиги. Кто-то проявит себя в родном чемпионате. Другие – порадуют выступлениями в КХЛ. А некоторые и вовсе отправятся за океан в НХЛ. Но пока они делают первые шаги под чутким надзором тренеров в СДЮШОРах. В Минске выбор хоккейных школ богатый, и каждая со своими особенностями. Но выделяются среди всех три: школа Салея, «Юности» и минского «Динамо».

Конец сезона – событие значимое для спортсмена любого возраста. Это время, когда можно немного расслабиться и подвести итог проделанной работы. В школе имени легендарного Руслана Салея тренерский штаб голкиперов организует небольшой праздник, приуроченный к завершению очередного спортивного года. Вся команда вновь выходит на лед, чтобы сыграть, но уже не только в хоккей. В полной вратарской экипировке парни гоняют футбольный и гандбольный мячи. А затем прямо на площадке смотрят фильм про себя и получают памятные статуэтки.

Даниил Быков, тренер по вратарям СДЮШОР им. Руслана Салея:

Мы с ребятами очень плодотворно провели весь сезон. Мы очень много старались, и хотелось, на самом деле, отблагодарить ребят за их труд, старание.

Сергей Пекарский, тренер по вратарям СДЮШОР им. Руслана Салея:

Это как поощрение. Можно печенюшку скушать, а тут он получает эмоции, согласитесь. Печенюшку можно и в магазине купить. В чем изюминка школы Салея? Ответ на этот вопрос не вызывает затруднений у руководства СДЮШОРА.

Максим Шиманский, директор СДЮШОР им. Руслана Салея:

Я считаю, что у меня лучшие тренеры. И несмотря на все сложности, которые существуют в реальной жизни, им удается нивелировать эти проблемы и развивать детей. Это самое главное. Они умеют работать в экстремальных ситуациях, здорово. А самое важное в подготовке будущих чемпионов – баланс во всем.

Иван Домасевич, тренер ОФП СДЮШОР им. Руслана Салея:

Как тренер по физподготовке школы имени Руслана Салея я бы сказал, что главное – развивать гармонично маленького спортсмена, давать ему умеренные нагрузки, сопоставимые с его возрастом.

– Подпускалка на какой борт?

– На тот!

– Правильно. Еще один гранд белорусского хоккея – столичная «Юность». И не сомневайтесь, ее школа пользуется популярностью. Отличительная особенность – безукоризненная дисциплина.

Егор Реут, тренер-преподаватель СДЮШОР «Юность»:

Дисциплина – самое главное, что есть. От нее все отталкивается, начиная с раздевалки, ребята знают уже правила все нахождения на катке. Даже элементарно баул тот же пронести, ни в коем случае не должна их мама. С детьми, конечно, на равных стараемся, для меня важно, чтобы дети были очень дружными между собой.

На первой тренировке бросилась в глаза дисциплина. Юрию Вячеславовичу стоит только посмотреть на деток, и они понимают с полуслова, с полувзгляда. Еще одна фишка столичной школы – так называемая роль дежурного родителя.

Миссия наша – помочь тренерам выложить инвентарь. Все, колеса. Потому что дети пока маленькие, колеса тяжелые, вот помогаем. Плюс, если у кого-то шнурки развяжутся или еще что-нибудь, помочь завязать быстренько. Дети в «Юности» занимаются самые разные. У всех свои мечты, но одна цель – стать чемпионами.

Сначала хочу в МХЛ за «Красную Звезду», потом, может, за ЦСКА получится.

Я хочу играть в сборной Беларуси, и я буду играть в ней. Мой папа на небесах, и я ему посвящу первую шайбу.

Я хочу стать как наш тренер Егор Вячеславович. Тренер крутой.

Я ради своей команды могу совершить подвиг.

Учишься, зарабатывать будешь много, когда вырастешь. Ну и конечно, когда речь заходит о хоккейных школах Минска, невозможно обойти стороной столичное «Динамо». Ее СДЮШОР с недавнего времени обзавелся новым названием – «Джуниверс». А экс-руководитель школы Артем Каркоцкий ныне рулит всем клубом. Но и про юношеский хоккей не забывает. Воспитанников СДЮШОРа знают все: они стабильно вызываются под знамена сборной, играют в КХЛ и принимают участие в драфтах НХЛ. И у такого успеха есть свой секрет.

Дмитрий Яворский, тренер-преподаватель СДЮШОР БФСО «Динамо»:

Я бы навал это не работой, это больше как страсть, любимое дело, это симбиоз работы и любимого дела. Мы все здесь влюблены в хоккей и стараемся эту любовь прививать детям с каждыми днем, тренировкой, сезоном. На тренировках юных «зубров» также присутствуют многочисленные родители. Политика клуба – не закрываться от родственников детей. Отношения должны быть открытым и прозрачными. Главное правило – наблюдать, но не подсказывать.

Мы сюда пришли, ребенку понравилось, он почувствовал себя здесь комфортно, как в семье. Поэтому «Динамо». Они везде всегда первые, занимают призовые места.

«Динамо» – это команда № 1. Самые передовые тренеры, комфортные условия. «Динамо» – это имя, это бренд! В хоккей играют настоящие мужчины – и это правда. Но и они должны отдаться в руки специалистов-медиков. Сейчас психологической подготовке атлетов внимание уделяется не меньше, чем физической. Не обходятся без помощи спецов и гранды отечественного спорта. А детям поддержка нужна еще больше.

Екатерина Булынко, научный сотрудник лаборатории психологии РНПЦ спорта:

На фоне высоких и физических нагрузок, и эмоциональных нагрузок испытывают состояние волнения, тревоги. Где-то они увидели соперника и стали его бояться. И тут есть понимание того, что они иногда проигрывают своему сопернику уже на уровне своей головы. На базе нашей лаборатории мы предлагаем им работу с биологической обратной связью, тренинги, где они приходят сюда, садятся в кресло и обучаются приемам саморегуляции при помощи их физиологических сигналов.