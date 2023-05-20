В Раубичах проходят Всебелорусские Игры победителей для детей с онкологией в ремиссии

Новости Беларуси. На базе РЦОП «Раубичи» проходят Всебелорусские Игры для детей с онкологическими заболеваниями, находящихся в стойкой ремиссии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир организован благотворительным фондом «Прикосновение к жизни» совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси. Участникам от 9 до 17 лет. Приехали они из разных уголков нашей страны. Накануне ребята боролись за награды в беге, плавании и шахматах. В субботу, 20 мая, в соревнования включились и родители, которые состязались в керлинге и футболе. Помимо спортивных баталий, в программе юных чемпионов – мотивационные встречи, мастер-классы, экскурсии, концерты и дискотеки. Данный благотворительный проект занимает особо важное место в создании эффективной социальной среды для физического развития молодежи.

Его главная цель заключается в психологической реабилитации и социализации детей, перенесших онкологические заболевания и находящихся в стойкой ремиссии.