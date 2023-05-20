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Команда «Торпедо-БезАЗ» обыграла «Нафтан» с разгромным счётом – итоги дня в ЧБ по футболу

20 мая 2023 20:09
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу продолжается девятый раунд. Сегодня, 20 мая, в расписании три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда «Торпедо-БезАЗ» обыграла «Нафтан» с разгромным счётом – итоги дня в ЧБ по футболу-1

«Неман» в гостях добился победы над «Белшиной» – 0:2. Все голы были забиты во втором тайме. Отличились Соколовский и Зубович. В еще одном поединке БАТЭ и «Ислочь» сыграли вничью – 1:1. Отметим, борисовчане долгое время вели в счете, сравнять «волкам» удалось уже в компенсированное время. А «Торпедо-БезАЗ» разгромил «Нафтан» со счетом 5:0.

Завтра, 21 мая, в программе также три поединка. Лидер чемпионата минское «Динамо» сыграет с «Энергетиком-БГУ».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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