Дэйв Льюис покинул пост Главного тренера сборной Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. После трёх выступлений белорусских спортсменов в матчах группового этапа Чемпионата мира по хоккею в Дании главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис покидает свой пост.

Федерация хоккея Беларуси и Дэйв Льюис совместно пришли к решению, что изменения в тренерском штабе могут положительно сказаться на игре белорусских хоккеистов.

«ФХБ благодарит Дэйва Льюиса за совместную работу», – сообщается на сайте федерации.

До окончания ЧМ в Дании обязанности Главного тренера сборной Беларуси по хоккею с шайбой будет исполнять Сергей Пушков.

Напомним, ранее белорусы проиграли шведам (0:5), французам (2:6) и россиянам (0:6).