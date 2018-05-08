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Дэйв Льюис покинул пост Главного тренера сборной Беларуси по хоккею

08 мая 2018 07:38
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Новости Беларуси. После трёх выступлений белорусских спортсменов в матчах группового этапа Чемпионата мира по хоккею в Дании главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис покидает свой пост.  

Федерация хоккея Беларуси и Дэйв Льюис совместно пришли к решению, что изменения в тренерском штабе могут положительно сказаться на игре белорусских хоккеистов.  

«ФХБ благодарит Дэйва Льюиса за совместную работу», – сообщается на сайте федерации.  

До окончания ЧМ в Дании обязанности Главного тренера сборной Беларуси по хоккею с шайбой будет исполнять Сергей Пушков.  

Напомним, ранее белорусы проиграли шведам (0:5), французам (2:6) и россиянам (0:6).  

# Хоккей Беларуси # Дэйв Льюис # Сергей Пушков

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