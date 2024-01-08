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«Юность» уступила «Неману» в хоккейном матче чемпионата Беларуси

08 января 2024 12:09
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В чемпионате страны по хоккею состоялось белорусское класико – в Гродно «Неман» принимал столичную «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» уступила «Неману» в хоккейном матче чемпионата Беларуси-1

В первом периоде гостевая команда забросила две шайбы, во второй 20-минутке тем же ответили гродненцы. В итоге судьбу поединка в третьем периоде решил гол нападающего Максима Цыбина. «Юность» вновь уступила «Неману», на этот раз со счетом 2:3.

В еще одном поединке «Витебск» одержал волевую победу над «Могилевом» со счетом 6:4, «Химик» обыграл чемпиона жлобинский «Металлург» (4:2) и прервал пятиматчевую серию поражений.

# Хоккей Беларуси

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