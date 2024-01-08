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Теннис. Александра Саснович вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Аделаиде

08 января 2024 12:13
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Белорусско-чешская пара Александра Саснович и Катерина Синякова вышли в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира в австралийской Аделаиде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Александра Саснович вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Аделаиде-1

Наш дуэт в матче 1/8 финала одержал победу над вторым сеяным тандемом, представительницами Новой Зеландии и Канады Габриэллой Дамбровски и Эрин Рутлифф со счетом 6:4, 2:6, 10:8. В первом круге одиночного разряда в соперницы Александре Саснович досталась чемпионка Уимблдона, чешка Маркета Вондроушова.

Теннис. Александра Саснович вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Аделаиде-4

Егор Герасимов не смог пройти в финал квалификации турнира категории 75 в португальском Оэйраше. В первом раунде белорус уступил немцу Себастьяну Фанзелову (6:7, 4:6) в первом сете, который завершился тай-брейком, Герасимов не реализовал два сетбола.

# Теннис # Александра Саснович # Маркета Вондроушова # Егор Герасимов

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