Теннис. Александра Саснович вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Аделаиде

Белорусско-чешская пара Александра Саснович и Катерина Синякова вышли в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира в австралийской Аделаиде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш дуэт в матче 1/8 финала одержал победу над вторым сеяным тандемом, представительницами Новой Зеландии и Канады Габриэллой Дамбровски и Эрин Рутлифф со счетом 6:4, 2:6, 10:8. В первом круге одиночного разряда в соперницы Александре Саснович досталась чемпионка Уимблдона, чешка Маркета Вондроушова.