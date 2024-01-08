Прямой эфир

Мужская сборная Беларуси по гандболу выиграла Кубок Дружбы

08 января 2024 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужская сборная Беларуси по гандболу стала победителем международного турнира «Кубок Дружбы», который прошел в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужская сборная Беларуси по гандболу выиграла Кубок Дружбы-1

В заключительном поединке команда Юрия Шевцова одержала победу над национальной сборной России со счетом 32:31. Таким образом, на этом турнире белорусские гандболисты показали максимальный результат. На их счету три виктории: над молодежной и национальной дружинами России, а также командой Ирана.

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Последние домашние матчи сыграны! Солигорский «Шахтёр» готовится к выездным играм в Суперлиге
07 января 2024 19:19

Последние домашние матчи сыграны! Солигорский «Шахтёр» готовится к выездным играм в Суперлиге

Антон Смольский: я надеюсь, у нас получится забрать Кубок Содружества и оставить его в Беларуси
07 января 2024 18:55

Антон Смольский: я надеюсь, у нас получится забрать Кубок Содружества и оставить его в Беларуси

Анна Сола завоевала золото Кубка Содружества по биатлону в масс-старте
07 января 2024 14:05

Анна Сола завоевала золото Кубка Содружества по биатлону в масс-старте