Мужская сборная Беларуси по гандболу выиграла Кубок Дружбы

Мужская сборная Беларуси по гандболу стала победителем международного турнира «Кубок Дружбы», который прошел в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном поединке команда Юрия Шевцова одержала победу над национальной сборной России со счетом 32:31. Таким образом, на этом турнире белорусские гандболисты показали максимальный результат. На их счету три виктории: над молодежной и национальной дружинами России, а также командой Ирана.