Дедков и Петрушко вышли в полуфинал этапа ЧР по пляжному волейболу

Белорусские пляжники Александр Дедков и Павел Петрушко вышли в полуфинал первого этапа чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке 1/4 парни зачехлили представителей «Динамо» Лямина и Гусева. Стартовый сет остался за нашими спортсменами – 21:18. Во втором россияне исправились – 21:17. Но в решающий момент мастерство белорусов сработало. Финальный счет – 15:12. Следующий соперник пока не определен.