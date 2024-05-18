Брестское «Динамо» и БАТЭ одержали победы в матчах ЧБ

Счет был открыт на излете первого тайма. А во втором приезжие спортсмены отправили в ворота обескураженного соперника еще три мяча. Только после этого «сахарные» забили в ответ. Однако от крупного поражения уйти не удалось. «Динамо» сильнее – 4:1. Во втором противостоянии БАТЭ обыграл «Славию» – 1:0. Для мозырского коллектива осечка стала третьей кряду. БАТЭ же, напротив, поднялся на четыре позиции в турнирной таблице.