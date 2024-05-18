Белорусские шашисты выиграли ещё 4 награды Кубка мира

Наши шашисты выступали на Кубке мира в Узбекистане. Заключительный игровой день подарил два золота, а также серебро и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши шашисты выступали на Кубке мира в Узбекистане. Заключительный игровой день подарил два золота, а также серебро и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Не знали равных Артем Тихонов среди взрослых и Иван Невар среди юношей. Вице-чемпионкой стала Евгения Швед. На третье место поднялся Алексей Куница. По итогам классической, быстрой и молниеносной дисциплинам у нас 13 наград.