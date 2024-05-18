Белорусские стрелки отметились медалями на соревнованиях в Подмосковье

Белорусские стрелки отметились золотом и серебром на всероссийских соревнованиях в Подмосковье. Самой меткой в малокалиберной винтовке стала Мария Мартынова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В аналогичной дисциплине, но среди юниорок вторую сумму баллов выбила Алина Белая. На данный момент в копилке дружины семь наград. Это 4 золота и 3 серебра. Всего в соревнованиях участвуют более 450 человек.