Сборная Беларуси по хоккею с крупным счётом потерпела поражение от команды России

На исходе первого периода у российской команды большинство реализовал Артур Тянулин. На старте второй 20-минутки белорусы провалились в атаке, и сборная Романа Ротенберга забросила шайбу в меньшинстве – отличился Даниил Князев. Не прошло и двух минут, как Валентин Зыков довел счет до крупного. В заключительном отрезке матча белорусы пропустили еще три шайбы и в итоге потерпели крупное поражение – 0:6. Наша сборная не смогла защитить прошлогодний титул и заняла второе место на турнире.