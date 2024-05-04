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Сборная Беларуси по хоккею с крупным счётом потерпела поражение от команды России

04 мая 2024 18:18
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Национальная сборная Беларуси по хоккею уступила команде России на международном турнире в Астане. Наша дружина капитулировала со счетом 0:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею с крупным счётом потерпела поражение от команды России-1

На исходе первого периода у российской команды большинство реализовал Артур Тянулин. На старте второй 20-минутки белорусы провалились в атаке, и сборная Романа Ротенберга забросила шайбу в меньшинстве – отличился Даниил Князев. Не прошло и двух минут, как Валентин Зыков довел счет до крупного. В заключительном отрезке матча белорусы пропустили еще три шайбы и в итоге потерпели крупное поражение – 0:6. Наша сборная не смогла защитить прошлогодний титул и заняла второе место на турнире.

# Хоккей

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