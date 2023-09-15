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Дедков и Петрушко поспорят за бронзу Кубка Столетия по пляжному волейболу

15 сентября 2023 13:59
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Александр Дедков и Павел Петрушко поспорят за бронзу Кубка Столетия по пляжному волейболу. В поединке 1/2 финала наш тандем уступил россиянам Веретюку и Архипову. Хотя начали дуэли отечественные спортсмены уверенно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дедков и Петрушко поспорят за бронзу Кубка Столетия по пляжному волейболу-1

Они были впереди и в дебюте сета, и в его середине. Однако серия собственных ошибок подарила представителям Обнинска надежду на спасение. Этой возможностью они воспользовались сполна. Во второй партии также была достаточно равная борьба. Но россияне допускали меньше ошибок и победили – 21:19, 21:15. Матч за третье место на пьедестале начнется в 18 часов по минскому времени.

# Спортивные соревнования # Александр Дедков # Павел Петрушко # Фотофакт

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