«Это им поможет в дальнейшем». В Минске стартовал третий этап детского турнира «Золотая ракетка»

Новости Беларуси. На кортах РЦОП по теннису стартовал третий этап республиканского командного турнира «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования организованы при поддержке Президентского спортивного клуба. Данная стадия является утешительной. Здесь будет разыграно 13-е место в итоговом протоколе.

В борьбу вступили спортсмены из Минска, Витебска и Светлогорска. Для многих участников данный розыгрыш «Золотой ракетки» не первый. Ежегодно юные теннисисты с удовольствием вовлекаются в соревнования. Здесь они получают важную игровую практику и заводят новых друзей. А командный формат состязаний помогает им развивать навыки, без которых в будущем не обойтись.

Станислав Рысаков, тренер команды Витебска:

«Золотая ракетка» для нас уже не впервой – мы играем с 2019 года этот турнир. Для детей это огромное событие, чтобы показать свои силы, посмотреть на других игроков, поделиться своим опытом, знаниями. То, что Президентский спортивный клуб делает нам эти соревнования, именно для команды, – это очень большой шаг, чтобы в будущем сплотиться, уважать друг друга, помогать друг другу. Это им поможет в дальнейшем. И кто попадет уже в сборную Республики Беларусь, конечно, без команды никак. За сборную страны нужно играть только в команде, только сплоченным коллективом.

Данная стадия «Золотой ракетки» завершится в воскресенье, 17 сентября. В этот день станет известна команда, которая расположится на итоговом 13-м месте. А финал республиканских соревнований пройдет в ноябре.