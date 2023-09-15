Прямой эфир

Белорусские гандболисты провели очередные матчи в SEHA-лиге

15 сентября 2023 12:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские гандбольные клубы провели очередные матчи в SEHA-лиге. «Гомель» сумел навязать борьбу лучшей команде России – ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гандболисты провели очередные матчи в SEHA-лиге-1

На перерыв дружины ушли при равных цифрах на табло. И только во второй половине противостояния хозяева площадки смогли вырвать победу. Преимущество составило четыре мяча – 30 на 26. В нашей команде самым результативным стал Пилюк, отличившийся шесть раз. В другом поединке вечера «Мешков Брест» и «Зенит» расписали ничью – 32:32.

# Гандбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» проиграло челябинскому «Трактору» на выездной серии КХЛ
14 сентября 2023 20:52

Минское «Динамо» проиграло челябинскому «Трактору» на выездной серии КХЛ

Белорус Евгений Королёк выиграл 8-й этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»
14 сентября 2023 20:45

Белорус Евгений Королёк выиграл 8-й этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»

Пляжный волейбол. Александр Дедков и Павел Петрушко вышли в полуфинал Кубка столетия
14 сентября 2023 20:39

Пляжный волейбол. Александр Дедков и Павел Петрушко вышли в полуфинал Кубка столетия