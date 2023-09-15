Белорусские гандболисты провели очередные матчи в SEHA-лиге

На перерыв дружины ушли при равных цифрах на табло. И только во второй половине противостояния хозяева площадки смогли вырвать победу. Преимущество составило четыре мяча – 30 на 26. В нашей команде самым результативным стал Пилюк, отличившийся шесть раз. В другом поединке вечера «Мешков Брест» и «Зенит» расписали ничью – 32:32.