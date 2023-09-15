16 сентября выберут обладателя Кубка Беларуси по водному поло

Новости Беларуси. Лучшие отечественные коллективы из Минска и регионов страны вступили в борьбу за Кубок Беларуси по водному поло, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Состязания проходят на базе столичного университета физкультуры, а участие в них принимают восемь сильнейших команд.

Центром этого вида спорта в Беларуси является именно Минск. Но в последнее время подтянулись и областные дружины. Водное поло в стране развивается, и наши атлеты показывают неплохой рост. Особенно помогает совершенствовать навыки соперничество с российскими коллективами.

Игорь Ванда, старший тренер сборной Беларуси по водному поло:

Развитие водного поло в Беларуси, конечно же, есть. Задействованы все регионы, кроме гродненского. Там, к сожалению, у нас водного поло нет. Остальные области развивают водное поло на достаточно приличном уровне, что подтвердил недавний летний турнир со сборными России. Мы выиграли этот турнир. Развитие идет, и мы на правильном пути. Сейчас команда РЦОП заявилась на чемпионат России. Мы будем играть с сильнейшими российскими клубами. Там будем стараться себя проявить. Явно нам не хватает игровой практики, а российская суперлига – там собраны очень сильные спортсмены. Для наших молодых ребят это будет очень серьезное испытание.

Отметим, 15 сентября в рамках соревнований завершился предварительный этап. Обладатель Кубка Беларуси по водному поло станет известен в субботу, 16 сентября.