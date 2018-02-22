«Футзал – более динамичный, зрелищный, много эмоций, голов»: чем зальный футбол отличается от большого футбола?

Тема спорта в эти дни проходит в нашей жизни настоящей красной линией. Во-первых, спортивным фанатам, конечно, не дают покоя олимпийские страсти. Но не Олимпиадой единой жив белорусский болельщик! Не так давно завершился 23 Кубок Республики Беларусь по футзалу. На этот раз победа досталась брестской команде «Меркурий-ГТК». В непростом матче таможенники одержали победу над обладателем Кубка Беларуси прошлого года – червенским «Строителем».