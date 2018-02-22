«Футзал – более динамичный, зрелищный, много эмоций, голов»: чем зальный футбол отличается от большого футбола?
Тема спорта в эти дни проходит в нашей жизни настоящей красной линией. Во-первых, спортивным фанатам, конечно, не дают покоя олимпийские страсти. Но не Олимпиадой единой жив белорусский болельщик! Не так давно завершился 23 Кубок Республики Беларусь по футзалу. На этот раз победа досталась брестской команде «Меркурий-ГТК». В непростом матче таможенники одержали победу над обладателем Кубка Беларуси прошлого года – червенским «Строителем».
В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый заместитель Председателя Белорусской федерации футзала, заслуженный тренер Республики Беларусь – Сергей Сафонов, мастер спорта международного класса, чемпион Европы-2004, многократный участник чемпионатов мира и Европы – Александр Ситкевич, действующий чемпион Беларуси, бронзовый призер клубного чемпионата мира по футзалу 2017 – Дмитрий Крук.
Какие достижения у белорусских спортсменов по футзалу? Какие отличия есть в игре латиноамеринской команды? Где заниматься детям футзалом?
Подробности – в видеоматериале.