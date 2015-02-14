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Дарья Домрачева вышла на первое место в общем зачете Кубка мира по биатлону

14 февраля 2015 13:42
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева вышла на первое место в общем зачете Кубка мира по биатлону! Знаменательное и долгожданное для всех белорусов событие произошло 14 февраля в норвежском Холменколлене, где Дарья в блестящем стиле выиграла спринтерскую гонку.

В то время, как Домрачева не допустила на дистанции ни одного промаха, ее главная соперница, Кайса Мякяряйнен из Финляндии, ошиблась трижды и в итоге оказалась далеко за чертой призеров. Это стало ключевым моментом в распределении мест в общем зачете Кубка мира. Количество баллов, набранных за победу, позволило Домрачевой выйти в лидеры, обойдя финскую биатлонистку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

После победной гонки Дарья показала зрителям своё фирменное сердечко и пожелала всем любви 14 февраля.

С победой Дарью Домрачеву поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. 

# Биатлон # Дарья Домрачева

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