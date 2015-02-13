Динара Алимбекова, Анна Сола, Виктор Кривко - среди белорусских надежд Чемпионата мира по биатлону среди юниоров-2015 в Минске

Новости Беларуси. Считанные дни остались до открытия Чемпионата мира по биатлону среди юниоров в Минске. Ожидается, что на снежную белорусскую трассу выйдут около 700 спортсменов из более чем 40 стран. Нашу страну представят 20 спортсменов, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

Она ходила на танцы и занималась на пианино. Пока однажды в ее жизнь не ворвалось то, что теперь и есть жизнь. В родных Чаусах одиннадцатилетняя Динара Алимбекова преуспела в беге, потом были лыжи, уже после в ее руки попала винтовка. Спустя годы стреляющая лыжница — одна из главных надежд белорусской команды среди юниорок.



«Умереть» на дистанции, «показать нули» на стрельбище — они готовы на все, чтобы стать чемпионками, чтобы как Домрачева раз за разом ставить рекорды и завоевывать новые титулы. Но для этого — каждодневные тренировки, диеты и строгий режим. Конкуренция нынче серьезная. Но нашим под силу все. К тому же чемпионат «домашний», а значит не только стены, но и трасса, и даже «кругляши» на стрельбище — все родное. И мирового уровня.



Ее лучшее карьерное достижение — деревянная медаль в спринте на этапе Кубка ИБУ в ноябре прошлого года в норвежском Бейстостолене. Правда, теперь Анна Сола из Шумилино готова взять реванш у соперниц и исполнить свое соло — да так, чтоб обязательно с пьедестала. А вот на вопрос, на кого равняется, не задумываясь ответила — на всех, кто выше. И рост здесь, естественно, не имеет значения.

Если у прекрасной половины белорусской команды по биатлону есть, на кого равняться, то вот результаты мужской сборной, к сожалению, все чаще - «в молоко». Правда, Виктор Кривко с таким мнением готов поспорить. Точнее, убедить в обратном. К тому же в этом сезоне он уже попробовал свои силы на одном из этапов Кубка мира.



За 16 комплектов наград уже на следующей неделе поборются около семисот спортсменов из более чем сорока стран. И в том, что будут на пьедестале и белорусы, сомнений нет. А для кого-то этот старт, возможно, станет путевкой на Олимпиаду-2018.