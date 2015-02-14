Белорусские самбисты победили в командном зачете этапа Кубка мира в Минске

Завершился 19 открытый чемпионат страны по самбо на призы Президента Республики Беларусь. Более 200 спортсменов из 18 стран определяли сильнейших на Минском ковре Дворца спорта. Впервые на турнире приняли участие женщины, а так же представители боевого самбо.

Белорусы в 2015 году могут похвастаться 13 золотыми наградами.

В девяти финалах из 10 значились белорусы, причем в некоторых случаях, это были дерби. В весе до 68 килограммов у женщин за золото боролись сразу две наших спортсменки — опытная Ольга Намазова и Кристина Жуковец, потомственная самбистка. В итоге победа досталось Намазовой. Екатерина Прокопенко, боец с огромным опытом, на этом турнире считает, есть на что посмотреть и чему поучиться. Победа просто так не дается.

Тяжеловес Евгений Семочкин не пропустил ни одного чемпионата страны, после поединка борец не сразу смог дать интервью — одышка мешала.

Безусловно, раздел по боевому самбо был долгожданным, ребята в камуфляже притягивали внимание зрителей. Вес до 74 килограммов стал противостоянием хозяев. Свой 23 день рождения Михаил Одинцов отпраздновал победой, над соотечественником Владом Снежицким.

Новый формат турнира не повлиял на количество завоеванных наград белорусов.

Самбо впервые будет представлено среди олимпийских видов спорта на первых Европейских играх в Баку в 2015 году летом. Спортсмены будут бороться за медали в четырех весах: и мужчины и женщины, сообщили в программе «СТВ-спорт».