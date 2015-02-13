Президент о «Раубичах»: Никаких Австрий! Каждый день здесь должны быть тысячи человек!

Новости Беларуси. «Визитная карточка белорусского спорта» по высоким мировым стандартам. Александр Лукашенко 13 февраля побывал в «Раубичах» и ознакомился с работой обновлённого центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

На следующей неделе в спорткомплексе «Раубичи» пройдет чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров. Эти соревнования станут первыми для обновленного Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Впрочем, белорусские «Раубичи» - это еще советский бренд, известный не только в Союзе, но и за границей. В 70-е проект спорткомплекса был новаторским. Например, трибуны расположили ближе к трассе, чтобы зрители видели не только старт и финиш, но и штрафные круги, стрельбу. На чемпионате 74-го года иностранцы хвалили оригинальность «Раубичей». Позже такая же идея была реализована в Финляндии. Сегодня модернизация спорткомплекса призвана вдохнуть в него новую жизнь.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Улучшена трасса. Ширина ее составила шесть метров. Вместо пяти с половиной километров - стало семь с половиной. Комплекс «Раубичи» является одним из лучших в Европе. Это подтверждено представителями Международной федерации биатлона.

Трасса стала не только длиннее, но и безопаснее. Дистанционное освещение комплекса работает в нескольких режимах. Камеры видеонаблюдения видят почти каждый метр. По олимпийскому стандарту – до 38 штук - увеличили и число мишенных установок. Есть запасное стрельбище и огромный крытый тир - единственный в Европе. Комфортнее будут чувствовать себя и судьи в павильоне, появилась система подземных переходов. Построены новые гостевые домики.

Ознакомится с работой обновленного спорткомплекса «Раубичи» приехал Президент.

Александр Лукашенко:

Нужны результаты. На Домрачевой далеко не уедем.

Еще 96-м году Международный союз биатлонистов присвоил «Раубичам» категорию А, выдав лицензию на проведение соревнований высшего уровня без каких-либо исключений. Поэтому вполне оправдано внимание Президента к пригородному спорткомплексу и требование — чтобы эффективно работал каждый вложенный рубль.

Александр Лукашенко:

Садитесь и оптимизируйтесь. Если вы хотите иметь хорошие зарплаты, это не за счет повышения цены тренировок для спортсменов или людей, которые приходят сюда заниматься. Просто люди сюда не пойдут!

Каждый день здесь должны тысячи быть человек! Тысячи! Трассы прекрасные для лыжников и биатлонистов. Фристайл? Пожалуйста, акробатика. Пусть прыгают. Все должно быть сделано, пусть занимаются. Никаких Австрий, Австралий, Чили или Перу и Аргентины! Вот здесь должны готовиться.

Требование, применимое и к другим спортивным объектам, коих построено немало. Например, та же «Минск-Арена». Во-первых, зарабатывает деньги, а во-вторых, дает массу возможностей заниматься активным отдыхом - кататься на коньках, велосипедах. Опробовать трассу спорткомплекса Раубичи, а заодно показать положительный пример для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни, решил и Президент.

Уже на трассе к Александру Лукашенко присоединились старший тренер молодежной сборной Беларуси по биатлону, а в недавнем прошлом – член национальной сборной - Александр Сыман, и директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» Андрей Асташевич, который известен еще и как игрок хоккейной команды президента.

Биатлон в Беларуси - один из самых популярных видов спорта. Не только вписанные в историю 3 золотые медали Дарьи Домрачевой на Олимпиаде в Сочи, но и совсем ее свежие победы вдохновили многие юные сердца на занятие биатлоном.

О молодежи и ее перспективах, особенно накануне Чемпионата, тоже зашла речь в Раубичах. Несмотря на множество наград по биатлону как на юношеских, так и юниорских чемпионатах мира, спортсмены-медалисты редко дорастали до взрослого уровня.

Александр Лукашенко:

Надежды – великие. Как только повзрослели – где те надежды?

Для комфорта спортсменов оздоровительный центр, гостевые домики и гостиница расположили прямо около лыжни. В последней, кстати, есть номер чемпионки Дарьи Домрачевой. По традиции - 20-й. Кровать, стол, телевизор... И многочисленные кубки-медали.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

«Раубичи» предназначен не только для подготовки биатлонистов и лыжников. Мы здесь можем проводить тренировки для национальной команды по пулевой стрельбе, настольному теннису. Кроме того, планируем в текущем году организовать подготовку по игровым видам спорта - баскетболу, волейболу, гандболу.

Уже 18 февраля в Раубичи девушки и юноши разыграют первые комплекты медалей в индивидуальной гонке.