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Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу отменили

01 августа 2020 18:21
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Новости Беларуси. Суперкубок отменяется. Белорусская федерация волейбола объявила, что трофей в 2020 году разыгрывать не будут, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу отменили-1

Это произошло из-за того, что в чемпионате страны сезона 2019/2020 победителя не определили. Матч за Суперкубок должен был состояться 9 сентября между минским «Строителем» и солигорским «Шахтером».

Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу отменили-4

Напомним, чемпионат Беларуси по волейболу среди мужских команд стартует в конце сентября.

# Волейбол # Фотофакт

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