Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу отменили

Новости Беларуси. Суперкубок отменяется. Белорусская федерация волейбола объявила, что трофей в 2020 году разыгрывать не будут, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Суперкубок отменяется. Белорусская федерация волейбола объявила, что трофей в 2020 году разыгрывать не будут, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это произошло из-за того, что в чемпионате страны сезона 2019/2020 победителя не определили. Матч за Суперкубок должен был состояться 9 сентября между минским «Строителем» и солигорским «Шахтером».
Напомним, чемпионат Беларуси по волейболу среди мужских команд стартует в конце сентября.