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Серебряный призёр ЧБ по гребле: явными фаворитами были ребята, которые выиграли, а мы уже борись как можно ближе с ними

01 августа 2020 16:19
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Новости Беларуси. В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. 1 августа стали известны медалисты в байдарках-двойках на 500 метров.

Серебряный призёр ЧБ по гребле: явными фаворитами были ребята, которые выиграли, а мы уже борись как можно ближе с ними -1

В гонке мужских дуэтов первыми на финише стали Дмитрий Натынчик и Никита Бориков. В аналогичном старте у женщин быстрее остальных оказались Марина Литвинчук и Ольга Худенко.

Серебряный призёр ЧБ по гребле: явными фаворитами были ребята, которые выиграли, а мы уже борись как можно ближе с ними -4

Легкими заезды для спортсменов отнюдь не стали, усложняющих факторов во время гонок хватало.

Серебряный призёр ЧБ по гребле: явными фаворитами были ребята, которые выиграли, а мы уже борись как можно ближе с ними -7

Роман Петрушенко, серебряный призер чемпионата Беларуси по гребле:
Я все-таки думаю, что тут явные фавориты были ребята, которые выиграли. А мы уже борись как можно ближе с ними, то есть рядышком быть. Сегодня погода еще вмешалась очень серьезно. Поэтому в таких не самых лучших условиях, в принципе, достойный результат для нас.

Серебряный призёр ЧБ по гребле: явными фаворитами были ребята, которые выиграли, а мы уже борись как можно ближе с ними -10

Соревнования завершатся уже 2 августа. Эти заезды по задумке тренерского штаба национальной сборной являются своеобразной репетицией к Играм в Токио.

# Гребля # Роман Петрушенко # Дмитрий Натынчик Никита Бориков # Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Фотофакт

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