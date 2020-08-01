Серебряный призёр ЧБ по гребле: явными фаворитами были ребята, которые выиграли, а мы уже борись как можно ближе с ними

Новости Беларуси. В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. 1 августа стали известны медалисты в байдарках-двойках на 500 метров.

Роман Петрушенко, серебряный призер чемпионата Беларуси по гребле:

Я все-таки думаю, что тут явные фавориты были – ребята, которые выиграли. А мы уже борись как можно ближе с ними, то есть рядышком быть. Сегодня погода еще вмешалась очень серьезно. Поэтому в таких не самых лучших условиях, в принципе, достойный результат для нас.